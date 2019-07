Reconstrução: Seis empresas apresentam propostas para o Anel Viário

De acordo com o edital de licitação, os serviços previstos no projeto devem ser realizados no prazo de oito meses

Enfim, ocorreu ontem (25/7), em Cuiabá, a primeira fase da licitação para contratação da empresa que executará as obras de revitalização do Anel Viário de Rondonópolis, cujo pavimento ficou todo destruído em muitos pontos. Seis construtoras apresentaram propostas e estão concorrendo para reconstrução do trecho, com custo inicial de R$ 7,683 milhões. Contudo, será selecionada ao final do processo a empresa que estiver apta tecnicamente e apresentar o menor preço.

A primeira sessão pública desse processo licitatório ocorreu na sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), contando com a presença do secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, de representantes da Sinfra, das construtoras participantes e dos deputados estaduais Sebastião Rezende e Thiago Silva, com base em Rondonópolis.

Rezende lembrou que, enquanto parlamentar ainda na gestão passada, foi um dos deputados que votou a favor do Novo Fethab, que aumentou os recursos para obras estruturantes no Estado. “Nós respaldamos em 100% a proposta do governador Mauro Mendes porque entendemos a sua importância e, hoje, temos os recursos e serão mais de R$ 7 milhões a serem investidos no nosso Anel Viário”, disse.

Thiago Silva também falou do seu trabalho em prol dessa obra. “São quase 10 anos sem uma obra de recuperação de fato, apenas serviços paliativos. A população de Rondonópolis e os motoristas que trafegam no trecho não suportam mais. Vamos trabalhar junto ao governo para que o prazo seja cumprido. Essa obra é uma promessa de campanha do governador Mauro Mendes, tenho convicção que será prioridade”, lembrou.

Nesta quinta-feira, durante a primeira fase, os representantes das empresas se credenciaram e registraram a entrega oficial dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preço. Agora será feita a análise da documentação de habilitação entregue e o resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado na próxima semana. Após a publicação, abre-se o prazo recursal.

Passados todos os trâmites, seguindo o processo licitatório, começa-se a avaliação das propostas de preço das empresas que forem consideradas habilitadas, com base nas exigências contidas em edital. “Esperamos que o processo licitatório ocorra com maior brevidade possível para que possamos assinar o contrato e dar a ordem de serviço para a recuperação dessa importante via para a cidade de Rondonópolis”, destacou o secretário Marcelo de Oliveira, assegurando que essa obra é uma prioridade da Sinfra.

Conforme divulgado pelo Governo do Estado, se inscreveram no certame as empresas Engenharia e Parceria Eirelli (Enpa), Tripolo Construtora, Construtora Amil Ltda, Agrienge Construtora, Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda e Fratello Engenharia Ltda.

A empresa vencedora da licitação deve executar a obra de recuperação dos 16 quilômetros do Anel Viário, margeando a cidade de Rondonópolis. De acordo com o edital de licitação, os serviços previstos no projeto devem ser realizados no prazo de oito meses, com vigência de contrato projetada para 330 dias.