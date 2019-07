Motoristas protestam contra projeto

Projeto do Executivo, que limita número de motoristas que podem trabalhar em Rondonópolis, deve começar a ser votado na próxima semana

Mais de 100 motoristas de transporte individual e particular de passageiros, conhecidos como motoristas de aplicativos, participaram de uma carreata ontem (25), em Rondonópolis, para protestar contra o Projeto de Lei do Executivo que regulamenta a atividade na cidade.

Eles percorreram as principais ruas e avenidas da região central de Rondonópolis, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade quanto ao projeto, que pode limitar o número de motoristas que podem trabalhar no município. O protesto foi organizado pela Associação de Motoristas de Aplicativos de Rondonópolis e Região (Amarr).

Pela proposta da Prefeitura, entre outros pontos, fica limitado o número de motoristas em apenas um para cada três mil habitantes. Com isso, a cidade passaria a ter somente pouco mais de 70 motoristas atuando com os aplicativos, quando hoje possui mais de 600 pessoas que estão cadastradas e aptas para atuar.

“Nós não somos contra a regulamentação, mas a limitação proposta aqui vai contra o que o STF [Supremo Tribunal Federal] decidiu. A Lei Federal proíbe limitar o número de motoristas”, conta Carlos Rodrigues, membro da Amarr.

Segundo os motoristas, além de impossibilitar uma fonte de renda para muitas pessoas que estão desempregadas, a lei pode prejudicar a população, que terá menos carros disponíveis e serviço encarecido.

“Nós aguardamos que o poder público, que o prefeito e os vereadores se conscientizem. Caso o projeto seja aprovado desta forma, que é inconstitucional, vamos contestar judicialmente e com a Lei Federal do nosso lado”, destaca o representante jurídico da Amarr, o advogado Odair Moura.

O Projeto de Lei enviado pelo Executivo deve entrar na pauta da Câmara Municipal de Vereadores na próxima quarta-feira (31), em primeira votação.