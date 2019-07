Geração de emprego se recupera em junho na cidade

Após um começo de ano com sucessivos saldos negativos, a geração de empregos em Rondonópolis fechou no azul em junho deste ano. Segundo dados do Ministério da Economia, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo de empregos no 6º mês do ano foi de 279 novas vagas. Em âmbito de Estado, Rondonópolis, contudo, está entre os piores desempenhos de geração de empregos no primeiro semestre de 2019.

Considerando apenas o mês de junho deste ano, o último pesquisado, o saldo de 279 vagas em Rondonópolis é resultado de 2.646 contratações e 2.367 demissões. O setor que mais contribuiu nos números de junho foi o de prestação de serviços, com saldo de 189 empregos, a partir de 1.149 admissões e 960 demissões. A construção civil contabilizou saldo de 84 vagas (338 contratações e 254 desligamentos). A agropecuária teve saldo de 49 empregos, com 149 admissões e 100 demissões. A indústria ficou com o pior saldo no mês: -28 vagas (296 admissões e 324 demissões).

Entre janeiro e junho, o município teve um saldo positivo de apenas 235 vagas de empregos, diante de 15.711 admissões e 15.476 demissões. Nesse período, o melhor desempenho em Rondonópolis vem do setor da construção civil, com saldo de 331 vagas, com 2.000 contratações e 1.669 desligamentos. O setor de serviços aparece com o segundo melhor resultado nesse período, com um saldo de 139 vagas, a partir de 6.307 contratações e 6.168 desligamentos.

Até junho, agropecuária apareceu como a terceira maior geradora de empregos na cidade, com um saldo positivo de 108 vagas, diante de 830 admissões e 722 desligamentos. O pior resultado no período, entre os principais setores, vem da indústria de transformação, com saldo de -275 vagas, a partir de 1.896 admissões e 2.171 demissões. O comércio teve um saldo de -124 vagas (4.530 entradas e 4.654 saídas).