Força tarefa segue com trabalhos na região do Trevão

A força tarefa que conta com membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e Polícia Militar de Proteção Ambiental, que está vistoriando possíveis fontes de lançamento de líquidos no Rio Vermelho, oriundos da região do Trevão de Rondonópolis, continua seu trabalho. As equipes percorreram mais empresas da região e realizaram a coleta de líquidos para que os mesmos sejam analisados.

Anteontem (24), a força tarefa identificou um lava jato da região que estava despejando efluentes não autorizados em um canal às margens da BR-163, que tem como ponto final o Rio Vermelho. Segundo informado, o problema foi detectado na caixa separadora de óleo e água, e foi constatado que o estabelecimento estava lançando efluentes poluídos no canal.

A ação da força tarefa começou na quinta-feira (18), após um vídeo em que um líquido preto chega ao Rio Vermelho por meio do canal que vêm da região do Trevão, viralizar. Logo após tomar conhecimento, a força tarefa foi iniciada para tentar identificar de onde partiu o líquido e do que se trata, já que o material foi colhido e enviado para análise.