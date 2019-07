Bombeiros terão base no antigo prédio do DNIT

Após uma luta de cerca de nove anos, o Corpo de Bombeiros em Rondonópolis, enfim, tem a confirmação de que terá uma base na antiga sede do DNIT, próximo ao viaduto, possibilitando a descentralização dos trabalhos na cidade. A informação foi transmitida ao Jornal A TRIBUNA pelo comandante-geral adjunto do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, coronel Vanderlei Bonoto, que repassou que vem ao município na próxima semana fazer o lançamento das obras necessárias no prédio.

O coronel Bonoto lembrou que essa luta iniciou ainda em 2010, quando atuava em Rondonópolis, apontando a necessidade dessa região da cidade possuir uma unidade do Corpo de Bombeiros, considerando que possui três distritos industriais, duas importantes rodovias federais, além da populosa região Salmen. O primeiro passo, nesse sentido, foi trabalhar para que o prédio fosse cedido pelo DNIT, o que ocorreu ainda em 2011.

Para assegurar a reforma e adequação no prédio cedido ao Corpo de Bombeiros, além da estrutura como efetivo e viatura, o coronel Bonoto explica que houve uma soma de esforços. Uma ação do Ministério Público do Trabalho contemplou um projeto dos Bombeiros com R$ 180 mil para ser usado na reforma do espaço. Além disso, o deputado estadual Sebastião Rezende efetivou um trabalho junto ao prefeito da cidade e conseguiu outros R$ 180 mil.

Ao todo, serão R$ 360 mil destinados à reforma e adequação do prédio que está localizado em um ponto estratégico da cidade. Além da reforma no espaço, com renovação da parte elétrica, o coronel Bonoto informou que serão construídos a garagem para abrigar as viaturas e dois campos de futebol, onde também serão desenvolvidos projetos sociais. Com o seu ingresso no comando dos Bombeiros, externa que conseguiu garantir os equipamentos, viatura e efetivo para a nova base.

Coronel Bonoto destacou que, para funcionamento da nova unidade, não será necessário tirar militares da unidade existente em Vila Operária. Ele argumenta que conseguiu viabilizar a transferência de militares de outras regiões do Estado para a base na região Salmen. A nova base deve começar a funcionar com uma viatura de combate a incêndio e quatro militares, havendo a ideia de dispor também de uma viatura do SAMU.

Com a nova base do Corpo de Bombeiros, o coronel avaliou que a instituição vai melhorar bastante o tempo de resposta aos atendimentos na região Salmen e rodovias. Também deve fazer com que o valor pago de seguro por muitas indústrias nessa região seja reduzido, uma vez que um dos fatores considerados no cálculo é a distância até a unidade dos bombeiros.

A meta é que dentro de três meses as obras no prédio em questão sejam concluídas, com a inauguração da unidade ainda este ano. Conforme Bonoto, a concretização dessa base não é apenas um antigo anseio da instituição na cidade, mas também uma realização pessoal, considerando que foi um projeto idealizado por ele há muitos anos e que está sendo possível agora no fim da sua carreira.

A ideia é que, futuramente, a nova base se transforme na sede do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, havendo para tanto um espaço de 2 hectares disponível junto ao prédio. Nessa articulação, Vila Operária não seria desguarnecida de sua unidade dos Bombeiros, abrigando o Comando Regional da instituição.