Obras de recuperação: Estado confirma licitação do anel viário para hoje

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) confirmou que ocorrerá nesta quinta-feira (25/7) a licitação para escolha da empresa que realizará as obras de revitalização do Anel Viário de Rondonópolis. Desde o ano passado, a sociedade local cobra a recuperação dessa via que ficou em estado intrafegável. Diante da morosidade do Estado, empresários e sociedade civil se uniram e começaram nesta semana um trabalho paliativo de tapa-buracos até que o serviço definitivo seja realizado pelo governo.

Inicialmente, a concorrência pública para revitalização geral do Anel viário seria realizada no dia 17 de junho, mas foi adiada para adequações no projeto executivo e planilha de custo. Com a modificação, o custo previsto da revitalização passou de R$ 7,033 milhões para R$ 7,683 milhões. A elevação no valor global deve-se ao acréscimo no projeto de alguns serviços de drenagem que não estavam contemplados anteriormente.

Agora, a sessão de hoje será aberta a partir das 09h na sede da Sinfra, em Cuiabá, e terá a coordenação da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da pasta. Segundo repassado pela Sinfra, será realizada nesta quinta-feira a abertura das propostas apresentadas, com a definição das empresas habilitadas. Em seguida, será aberto um prazo para recurso e, por fim, ocorrerá a análise das propostas de preços.

Concluído os trabalhos e respeitado todos os prazos recursais e legais, a Comissão Permanente de Licitação emitirá um relatório de condução do certame e encaminhará os autos ao secretário da Sinfra, que após análise procederá a homologação e adjudicação do objeto à empresa vencedora. Será selecionada ao final do processo licitatório a empresa que estiver apta tecnicamente e apresentar o menor preço.

Por enquanto, diante dos trâmites a serem seguidos, ainda não há uma data ou previsão para começo desse trabalho definitivo de reconstrução do Anel Viário. Para esta quinta-feira, a expectativa é que o processo não termine deserto, ou seja, sem interessados. Caso contrário, será necessária abrir uma nova licitação, com novos prazos a serem respeitados.

No total, serão recuperados 16 quilômetros de rodovias, nos entroncamentos da BR-163/364 com a MT-130 e 270, margeando a cidade de Rondonópolis. De acordo com o edital, os serviços devem ocorrer no prazo de oito meses, com vigência de contrato projetada para 330 dias.

Entre os trabalhos a serem executados pela empresa vencedora estão: serviços preliminares, como limpeza, drenagem e pavimentação, além da sinalização. A ordem de serviço, conforme descrito em edital, deve acontecer em até 15 dias após a publicação no Diário Oficial do Estado do extrato de contrato.

PALIATIVO – Em função do estado de total destruição da pista, além da falta de providências imediatas, conforme já noticiado pelo A TRIBUNA, a Associação dos Transportadores de Cargas (ATC) e outros parceiros da sociedade iniciaram nesta segunda-feira (22/7) um reparo paliativo no Anel Viário de Rondonópolis. Esse serviço está sendo feito com sobras da obra de duplicação da BR-163/364.