No anfiteatro da UFR: Palestra abordará identificação de fake news

O curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) vai realizar uma palestra com o tema “Parâmetros da Unesco e do IFLA para identificar fake news”, com a bibliotecária Admeire Sundström, doutoranda em Ciências da Informação. O evento ocorre nesta sexta-feira (26/07), às 19h, no anfiteatro da UFR, sendo voltado para toda a comunidade, com foco nos profissionais da informação.

O professor Alexandre Gusmão, doutor em Documentação, explicou que a partir de uma conversa com Admeire ficou sabendo de um trabalho dela com essa temática e achou interessante trazer essa discussão para Rondonópolis, considerando se tratar de uma problemática bastante atual. A ideia da doutoranda em trabalhar as fake news, por sua vez, surgiu em um evento do qual participou em Londrina (PR), voltado para a organização da informação.

Residindo atualmente em Marília (SP), Admeire argumentou para a reportagem que quis entender melhor as fake news no mundo atual e contribuir enquanto bibliotecária no combate a esse problema. Conforme ela, a abordagem na identificação das fake news é essencial, considerando que o indivíduo que sabe discernir a informação da desinformação não vai ser manipulado e vai tomar decisões mais conscientes.

Para essa identificação, Admeire pretende trabalhar na palestra o conceito de fake news, apresentar as habilidades e competências do bibliotecário e os critérios de identificação apresentados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pela Federação Internacional de Associações de Bibliotecas e Instituições (IFLA).

Alexandre Gusmão observa que as fake news, notícias falsas, são algo mais recorrente às mídias sociais, que permitiram sua massificação, sendo um fenômeno mundial. Ele atesta que elas também trazem problemas sociais, econômicos e políticos, como se tem verificado ultimamente em várias partes do mundo.

Nesse contexto, Admeire pontua que o principal prejuízo advindo com as fake news é a ameaça à democracia. “Quando uma informação falsa é disseminada, ela acaba influenciando a memória coletiva, acirra a polarização e gera a desinformação”, argumentou ela. E, quanto mais pessoas saberem reconhecê-las, atesta que menos pessoas serão manipuladas. “O principal objetivo é que as pessoas saibam reconhecer e combater essas informações falsas”, reforçou.

Admeire disse que o trabalho apresentado em Londrina gerou um artigo, que agora vai ser publicado em uma revista científica. Ela também pretende aprofundar esse estudo, através de outras iniciativas, como diálogo, artigo, seminário ou conscientização.

Vale destacar que a palestra nesta sexta-feira é gratuita, com inscrições no local do evento.