VAI BEM

O que vai bem? Certamente é a nossa nova unidade para a proteção da saúde de todo o rondonopolitano, ou seja, o Hospital da Unimed que foi inaugurado dia 19/7, sexta-feira. Sim, a melhoria do acesso a saúde para a população de Rondonópolis ganhou guarida nesse importante empreendimento da Unimed, que trouxe para nossa city uma das mais modernas unidades hospitalares de todo o Brasil. E nós!?… Simplesmente agradecemos, pois: vai bem essa instituição, vai bem Rondonópolis, vai bem a saúde da população.

VAI MAL

Vai mal a falta de participação da Prefeitura para a melhoria de novos empreendimentos, podemos citar os acessos ao Hospital da Unimed em nossa cidade. Mal abriu a importante unidade hospitalar e todos estão sofrendo com os “buracos” das ruas de acesso… É, parece que a preocupação com a saúde do rondonopolitano ainda não chegou na nossa Administração Pública, então, nós seguimos assim, com um excelente investimento da Unimed e com a falta de infraestrutura da região. Vai mal para os buracos de PERDIDONÓPOLIS, ou poderia dizer de BURACONÓPOLIS?