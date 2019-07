1º Encontro do Neurobusiness realizado pelo A TRIBUNA

O 1º encontro do programa de desenvolvimento de negócios chamado “Neurobusiness”, uma iniciativa do A TRIBUNA em parceria com a empresa MAPL Consultoria e Treinamento, de São Paulo, foi realizado na noite de ontem (24/7). A iniciativa é voltada para clientes e parceiros do A TRIBUNA, fazendo parte também das comemorações dos seus 50 anos de circulação.

Realizado no auditório do A TRIBUNA, localizado na Avenida Bandeirantes, o 1º encontro do Neurobusiness teve um balanço muito positivo. A coordenadora de vendas do A TRIBUNA, Rosana Logrado, argumenta que a intenção é ajudar clientes e parceiros a melhorarem seus negócios e atividades profissionais, conhecendo os seus anseios e apontando alternativas, através do programa de Neurobusiness.

O consultor empresarial Manoel Lima, também especialista no treinamento de desenvolvimento do ser humano, explicou que o Neurobusiness é a junção do ser humano com o mundo dos negócios. “Os negócios agora serão baseados na compreensão do ser humano. Quem não compreender o ser humano, dificilmente vai fechar grandes negócios”, afirma.

Através desse programa em parceria com o A TRIBUNA, Manoel informou que pretende-se começar a abrir um canal de discussão para disseminação de informações oriundas das melhores faculdades do mundo, abordando os principais estudos na área, ou seja, ensinando como fechar negócios lidando com as emoções e os sentimentos que o ser humano expressa.

Manoel Lima destaca que, num momento de crise, como agora, é essencial saber conversar e como abordar as pessoas para fechar negócios. “Quando você conhece o ser humano e quando você o respeita, você sabe o que deve ser oferecido ou não. E essa é a grande dificuldade dos empresários na atualidade”, expôs ele para a reportagem, apontando a necessidade de atender melhor as necessidades dos clientes.

Os participantes desse primeiro encontro avaliaram que a participação na iniciativa valeu a pena. O diretor da faculdade IBG, Juarez Orsolin, por exemplo, externou para a reportagem que o Neurobusiness faz pensar em novas formas de como construir experiências, como atrair clientes e como gerar negócios. “Então faz a gente pensar naquilo que a gente não sabe que não sabe, como vimos hoje. Agora é colocar em prática”, avaliou.

O gerente-geral do Santander Rondonópolis, Régio Barcelos da Silva, disse para a reportagem que essa atividade contribuiu em diversos aspectos, como a consciência da conquista do cliente certo, que cada segmento deve atrair o cliente ideal para o seu negócio. “Foi muito válido e já estou na expectativa dos próximos encontros que virão”, disse.

A empresária Vera Lúcia da Silva, da Coperphós, avaliou que esse foi apenas o pontapé e que despertou para um estudo maior do assunto. “Gostei muito e fiquei interessada nesse assunto, pois despertou para a necessidade de se ter um conhecimento maior do ser humano para atrair clientes. Pretendo continuar o programa, pois nos desperta para novos desafios”, afirmou.

A designer de interiores Patrícia Gomes, da franquia Anjos Colchões, disse que já tinha tido um contato inicial com o Manoel Lima, gostando muito dele, e que ficou surpresa quando viu ontem que o programa seria com esse profissional. “O evento solidificou muito nesse novo caminho que estou e me surpreendi com o fato do A TRIBUNA ter tido essa ideia, porque tem muito a acrescentar para Rondonópolis e, particularmente, para mim que preciso relacionar com outras pessoas”, contou.

O gerente de TI e diretor de marketing da empresa Apmax, Thiago Brandão, foi outro participante que aprovou a iniciativa do A TRIBUNA. “O Neurobusiness, como foi apresentado pelo Manoel Lima, é muito fantástico e abrangente. Vai proporcionar para gente mais vendas e atingir um melhor público, pois o cliente certo é o que a gente sempre procura. A gente quer diminuir os problemas e aumentar os clientes efetivos, sendo esse o objetivo desse programa”, analisou.