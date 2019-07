Doses extras: Vacinação segue sem data definida

Contudo, o município repassou que todas as doses extras prometidas pelo Ministério da Saúde devem chegar até sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde informou, na tarde ontem (23), que todas as doses extras da vacina contra o vírus Influenza H1N1, prometidas pelo Ministério da Saúde, devem estar em Rondonópolis no máximo até a próxima sexta-feira (26). Contudo, a data para que a vacinação com essas doses extras seja iniciada ainda não foi definida pela pasta.

Segundo informação divulgada pelo Município, a gerente do departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, Geraldina Ribeiro, informa que o período de vacina e as unidades de saúde onde as novas doses serão aplicadas devem ser divulgados ainda no decorrer dessa semana pela Prefeitura de Rondonópolis.

Apesar da cidade ter atingido a meta de vacinação dos grupos prioritários, neste primeiro momento, as doses extras serão utilizadas em pessoas que compõem o grupo de risco. “Serão atendidos, com esse primeiro lote, os grupos prioritários e também os servidores da segurança pública (policiais militares, civis e federais) e estagiários que estão atuando nas unidades de saúde”, explicou a gerente do departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, Geraldina Ribeiro.

As 30 mil doses extras da vacina foram solicitadas pelo Município após a cidade passar por um pequeno surto da doença no final do mês de maio e início do mês de junho, que resultou, inclusive, em uma morte confirmada por H1N1.

O Ministério da Saúde havia divulgado, no dia 9 de julho, que enviaria as doses extras para Rondonópolis, que foram solicitadas pela Secretaria de Saúde. Vale lembrar que durante a campanha de vacinação contra a Influenza, 58.727 pessoas do público-alvo foram vacinadas em Rondonópolis.