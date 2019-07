Sem conclusão: Obra de PSF não teve solução no Jardim Morumbi

Mais um ano vai se passando e as obras da unidade de saúde do bairro Jardim Morumbi, na região Salmen, seguem sem a devida conclusão, para que a população possa fazer uso do espaço. Iniciado em 2011, o prédio está inacabado e necessita de nova licitação para ser finalizado, conforme o A TRIBUNA já tinha mostrado anteriormente. Contudo, o projeto ainda não teve uma solução por parte do poder público.

A princípio, essa seria uma obra rápida. A construção era para ser terminada em 270 dias, com um orçamento na época de R$ 287.096,30, a partir de recursos do Governo Federal. Mas os problemas foram se sucedendo, resultando na sua paralisação. Sem êxito na notificação para retomada dos trabalhos, a empresa KVS Construtora Ltda teve o contrato rescindindo com o Município em 2013.

Na gestão municipal anterior, a Prefeitura informou que, por duas vezes, foi aberta nova licitação, mas que elas deram desertas (sem interessados). Até a Coder (empresa de economia mista) foi contratada para finalizar a obra, com dispensa de licitação. Nesta atual gestão, com quase três anos, o processo de finalização do projeto não avançou.

Na edição de 17 de junho de 2018, o Jornal A TRIBUNA mostrou o problema através de uma reportagem especial na Série Obras Paradas. E agora, um ano depois, a reportagem voltou ao local onde era para estar em funcionamento o PSF do Jardim Morumbi e se deparou com a mesma situação. Nos últimos anos, a estrutura do prédio só vem se deteriorando com o tempo.

Questionada pelo A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta semana que a obra do PSF Jardim Morumbi teve 46% do projeto executado. Justificou que a empresa contratada inicialmente desistiu de realizar a obra. Com isso, o Município disse que segue fazendo a atualização da planilha orçamentária para que uma nova licitação seja realizada. A Secretaria informou também que junto à atualização, está sendo acrescentada ao projeto a construção de um muro de arrimo que não existia no projeto inicial.

Vale lembrar que, em dezembro do ano passado, a Prefeitura tinha informado que já tinha concluído a revisão do orçamento para a construção remanescente na unidade de saúde do Jardim Morumbi, faltando apenas o lançamento da licitação. De lá para cá, nenhuma novidade.