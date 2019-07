Agora Parque Municipal: Prefeitura de Rondonópolis anuncia construção do ex-Parque da Seriema

Após anos do anúncio da primeira proposta, a Prefeitura de Rondonópolis divulgou agora a abertura dos procedimentos burocráticos para a contratação de empresa para construção do espaço de lazer no Parque Natural Municipal de Rondonópolis, que até então era nomeado de Parque das Seriemas, na confluência das Avenidas Poguba com a Beira Rio, na Vila Goulart. Para sair do papel, esse espaço de lazer do parque tem um orçamento de R$ 6,938 milhões.

Primeiramente, vale observar a mudança de nome de Parque das Seriemas, dado pela gestão anterior, para Parque Municipal de Rondonópolis. Conforme edital publicado ontem pelo Jornal A TRIBUNA, a licitação, com abertura das propostas visando a construção desse parque, de acordo com projeto definido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR), será realizada no dia 22 de agosto próximo.

A gerente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis, Cláudia Lugli, informou ao A TRIBUNA que a intenção é oferecer para a população um parque grande, moderno e respeitando o meio ambiente. Nesse sentido, explicou que, para criação do parque, foi realizado um estudo técnico que resultou no zoneamento da área. Com isso, grande parte da área será destinada exclusivamente à preservação ambiental.

Conforme a gerente do IPPUR, a demora para o anúncio do Parque Municipal ocorreu justamente pela necessidade da realização desse estudo técnico, além de plano de manejo. Cláudia informou que a zona definida como de uso intensivo, na área mais degradada, é que abrigará a parte do parque aberta ao público e destinada às construções dos espaços de lazer. Dessa forma, as intervenções de uso público dentro do parque vão ser feitas longe das margens do Rio Vermelho e do Córrego Lourencinho e mais no entroncamento das Avenidas Poguba com a Beira Rio.

A gerente aponta que o projeto prevê que a área que permite construções receberá três quadras poliesportivas, quadra de areia, quadra de tênis, cancha de bocha, guarita, sanitários, cercamento, ciclovia e pista de caminhada com 1.200 metros de extensão, playground, academia, administração, monumentos, além de um grande lago de contemplação.

Conforme já noticiado pelo A TRIBUNA, os recursos que serão investidos na obra estão assegurados há anos e são oriundos do acordo de compensação ambiental firmado com o Município, com intermédio do Ministério Público Estadual (MPE) e Poder Judiciário, pela empresa responsável pela construção do terminal ferroviário de Rondonópolis.

O cronograma estabelece um prazo de um ano de execução do projeto depois de iniciado. “Esperamos que a licitação e execução do projeto ocorram dentro do esperado”, externou Cláudia.

DEFINIÇÃO – O anúncio dessa licitação evidencia que o parque para uso público na área verde adquirida pelo Município nessa região da Vila Goulart realmente pode começar a se tornar realidade, ainda que em parte do espaço.

No começo desta gestão, chegou-se até a cogitar que o então Parque das Seriemas, hoje Parque Municipal, seria exclusivamente uma grande área de preservação natural, fechado para a visitação e uso dos cidadãos.