Festival de quadrilhas: Rondonópolis fica em 1º na etapa de Mato Grosso

Rondonópolis fez bonito e levou o primeiro lugar do Festrilha na final de Mato Grosso, com a equipe Caipiras Unidos. A festa tradicional, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) em parceria com o Governo de Mato Grosso e a Federação Mato-grossense de Quadrilhas Juninas, exibiu ao público 16 quadrilhas da cidade e de outros municípios mato-grossenses que concorreram entre quarta-feira (17) e sábado (20), no Espaço Rio Vermelho Vivo. Já a apuração dos votos da comissão julgadora aconteceu no domingo (21), no Casario, e consagrou os cinco melhores grupos.

Sorriso, Confresa, Cuiabá, Barra do Garças, Tangará da Serra, Nova Xavantina, Água Boa, Porto Alegre do Norte e Lucas do Rio Verde animaram a festa com a apresentação das coreografias.

Seguindo a campeã, Caipiras Unidos, os avaliadores elegeram o grupo Coração Caipira (Porto Alegre do Norte) em segundo lugar e Império Junino (Rondonópolis) em terceiro. Para o quarto lugar foi escolhido o Brilho Junino (Barra do Garças) e na quinta colocação ficou o Os de Fora (Tangará da Serra).

Agora, a Caipiras Unidos vai representar Mato Grosso na etapa nacional do Concurso de Quadrilhas Juninas, que acontece nos dias 27 e 28 de julho, no Cruzeiro, no Distrito Federal.