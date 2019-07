Começa o “paliativo” no Anel Viário

Setor privado se une em Rondonópolis e age no vácuo da ineficiência do poder público

Teve início ontem (22) o reparo paliativo proposto pela Associação dos Transportadores de Cargas (ATC) no Anel Viário de Rondonópolis. O serviço está sendo feito com sobras da obra de duplicação da BR-364 e tem o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade, até que o Governo do Estado, responsável pela pista, consiga recapear o trecho de pouco mais de 16 quilômetros de extensão. A licitação está prevista para a próxima quinta-feira, dia 25.

De acordo com o diretor da ATC, Miguel Mendes, a obra paliativa teve início próximo do entroncamento do Anel Viário com a BR 364 e deve levar cerca de uma semana para ser executada. “Nós nos reunimos com os transportadores e decidimos que cada um ia ajudar com alguma coisa, um com o diesel, outros com caminhões, outros com hospedagem e conseguimos também a ajuda do vereador Jailton, que conseguiu viabilizar máquinas, com a ADM, que conseguiu as pás carregadeiras, e resolvemos nos unir para fazer esse paliativo”, informou.

Segundo ele, a decisão foi tomada após vários transportadores proporem um fechamento da pista para forçar o governo a dar uma solução imediata para o caso mas, como os diretores da ATC já vêm acompanhando o caso e tinham clareza de que as chances de sucesso do movimento eram mínimas, foi formatada essa proposta de realizar um paliativo na pista, usando o material proveniente da fresagem do pavimento da BR 364, que está em processo de duplicação. Para isso, foi necessário que a entidade obtivesse uma licença junto ao Governo.

“O que nós vamos fazer é tapar os buracos nos pontos mais críticos, que nem mais buracos são e sim verdadeiras crateras. Estamos jogando o material fresado, as máquinas estão passando por cima para dar uma compactada e está ficando transitável. A ideia é essa: dar condições de trafegabilidade até que a empresa que vencer a licitação possa entrar e fazer a obra, porque ainda podem acontecer empecilhos e esse serviço demorar para começar. Logo começa a chuva e aí não dá para começar nada. E se começar a chuva, piora tudo e não dá mesmo para ninguém passar. E aí, todo esse pessoal iria ser obrigado a passar por dentro da cidade” , emendou Miguel Mendes.

Para dar vida ao intento, se uniram empresários do setor de transporte, donos de postos de combustíveis e outros, além do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que doou o material usado na obra paliativa, que cobrirá toda a extensão do Anel Viário e deverá ficar pronta até a próxima sexta-feira (26).

A obra de recuperação do Anel Viário, orçada em R$ 7,683 milhões, deve ser licitada nesta quinta-feira (25), e também compreenderá serviços como limpeza, drenagem e pavimentação, além da sinalização. Os trabalhos devem ser concluídos no prazo de oito meses (240 dias) a partir do seu início, com vigência de contrato projetada para 330 dias.

O Anel Viário faz a ligação das rodovias federais BRs 163/364 às rodovias estaduais MTs 270 e 130, desviando o tráfego pesado de carretas da área urbana de Rondonópolis.