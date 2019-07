“Cenas”: Bibliotecária lançará livro de poesias no Casario

A bibliotecária e poetisa Nilvaine Castro Alves fará no próximo sábado (27), das 18h às 20h, na Galeria de Artes, casa 12, do Espaço Cultural Casario, o lançamento do seu livro “Cenas”. Na obra, a autora aborda um pouco dos seus sentimentos e algumas cenas de sua vida de uma forma especial através da poesia.

Nilvaine afirma que foi nas pequenas peripécias da vida dela que a fizeram amadurecer ainda mais. “Valeu a pena cada lição, cada cena da vida e cada experiência vivida, onde eu aprendi que ‘é no sofrimento que se adquire conhecimento’”, relatou.

A autora conta que sempre lutou e batalhou pelos seus sonhos e, por isso, decidiu realizar um desejo, no qual sonhava desde os 13 anos de idade, que era o de publicar um livro. “Aprendi que nem todos os sonhos se realizam, mas temos que fazer o possível para conseguir realizar o suficiente para ser feliz”, enfatizou.

O evento de lançamento no próximo sábado contará com a participação do cantor e produtor musical Mayck Luan. Também haverá um momento onde se falará sobre a história do livro e da autora, dramatização de poesias, além de um espaço aberto para as pessoas que quiserem fazer perguntas para a bibliotecária.

A entrada para o público é gratuita, mas pede-se a contribuição através da doação de fraldas geriátricas.

O livro “Cenas” faz parte da coleção “Pão & Poesias”, criada pelo Clube dos Escritores e pela Superlivros Editora.

A AUTORA

Nilvaine Castro Alves nasceu no dia 28 de agosto de 1980, em Cuiabá, sendo filha de Nilo de Castro Alves e Benedita Ribeiro da Silva Alves. É bibliotecária formada na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus de Rondonópolis.