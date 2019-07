(*) Francisco Assis

Verificando as velhas cartas

Uma me obrigou a reler

Tão amarela dentro da pasta

Feito o sol ao amanhecer.

Tirei-a do envelope

Cuidando pra não rasgar

Diante de tantas que tenho no estoque

Belos dias que o tempo fez adoçar

Fiz uma regressão de tudo

Ao traduzir aquelas palavras

Permanecendo prazerosamente mudo

E no mundo do amor eu estava

Fui acordando lindos sentimentos

Tomando muito cuidado

Naqueles lugares restritos por dentro

Nos quais deixei algo bem guardado.

Você descrevia seus desejos

Ao encontrar a felicidade

Casualmente naquele beijo

Nem lembro mais da verdade.

Foram capítulos eletrizantes

Que a gente jamais esquece

Nutritiva saudade como acompanhante

Que não se afasta e nem aquece.

Relendo isso passei a sorrir

Sem resistir busquei um vinho

Depois minha leitura pôde concluir

Embora se sentindo sozinho.

(*) Francisco Assis Silva é poeta e militar – email:

[email protected]