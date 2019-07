Santa Casa: Projeto leva alegria a pacientes oncológicos

Um grupo de voluntários tem procurado levar amor e alegria aos pacientes e acompanhantes da Ala Oncológica da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. Esse propósito tem se cumprido através do projeto “Amigos da APOR (Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis)”, que foi iniciado em março deste ano e hoje conta com nove integrantes.

O grupo faz as visitas na Ala Oncológica da Santa Casa semanalmente, sempre às terças e quintas-feiras pela manhã. Isso acontece através de uma abordagem feita pela figura do palhaço, que usa a função do médico para entrar no hospital e levar descontração aos pacientes e acompanhantes. “A intenção é transmitir alegria, paz, confiança, amor e fé em Deus a todos os pacientes e acompanhantes que estão hospitalizados”, explicam.

Entre os voluntários estão pessoas de diversos segmentos da sociedade e de diversas religiões, unidos pela vontade de partilhar o amor. Um desses voluntários é o engenheiro Francisco de Assis Soares, que faz um dos personagens do grupo, no caso o Dr. Simpatia. “A gente se torna ‘médico’ e se veste de palhaço. Brincamos, alegramos, damos risadas e boas gargalhadas com todos, a fim de descontraí-los e para que esqueçam que estão no hospital”, explicou Francisco.

Esse trabalho faz diferença considerando que, geralmente, quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, ela se abala bastante e, havendo o apoio dos familiares e da equipe do hospital, tudo fica mais fácil. Assim, o projeto busca resgatar em cada paciente a sua autoestima, acreditando no seu potencial e na sua capacidade de vencer o câncer. “Procuramos desenvolver hábitos que os estimulem a estarem bem consigo mesmo, procurando se amarem e assim se cuidarem” , relatam.

Apesar do pouco tempo, o projeto “Amigos da APOR” já tem gerado resultados positivos na Ala Oncológica, com o reconhecimento da própria unidade hospitalar. Com um ambiente mais descontraído e leve, os relatos são de que a autoestima dos pacientes tem melhorado. Não por menos hoje os pacientes já ficam na expectativa da visita dos voluntários.

Francisco faz questão de ressaltar que todo trabalho na Ala Oncológica é feito com amor, seja dos voluntários ou dos funcionários do hospital. “A ideia é partilhar do amor de Deus com todos; não representamos nenhuma ideologia religiosa e, sim, o amor vindo de Deus e que cada um procura transmitir do seu jeito”, ressalta o grupo.