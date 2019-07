Insegurança: Gleba Rio Vermelho clama por mais policiamento

A falta de segurança voltou a preocupar moradores da Gleba Rio Vermelho, comunidade rural próxima ao perímetro urbano de Rondonópolis. A denúncia repassada ao Jornal A TRIBUNA é de que os produtores estão com medo em função dos muitos casos de roubos e furtos que tem ocorrido na localidade. Diante da situação, pedem um trabalho mais ostensivo da Polícia Militar nessa comunidade visando trazer tranquilidade aos seus moradores.

A informação é que várias propriedades foram vítimas de assaltos ou furtos na Gleba Rio Vermelho nas últimas semanas. Na maioria dos casos, os bandidos chegam para agir quando não tem ninguém na propriedade e levam o que podem. Contudo, há relatos de assaltos a mão armada, inclusive com a rendição e imobilização do proprietário. Em um dos casos, o carro da vítima somente não foi levado porque o portão da propriedade estava fechado. Segundo a denúncia, alguns moradores não têm mais registrado queixa na polícia.

Conforme relatado, essa não é a primeira vez que a Gleba Rio Vermelho é assolada pela insegurança. Foi repassado para a reportagem que existe até o registro de bar na localidade que fechou porque não aguentou a quantidade de assaltos. Uma das reclamações é que a Polícia Militar atende algumas comunidades rurais no município e deixa outras desguarnecidas, fazendo com que os bandidos migrem para essas regiões mais desprotegidas.

O engenheiro agrônomo e agricultor Paulo Contri, que mora na Gleba Rio Vermelho há 19 anos, lamentou que, diante dessa situação, os moradores ficam reféns do medo e impossibilitados de deixarem as propriedades. “Costumo ir ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG) para me divertir um pouco, mas não estou podendo ir porque tenho de ficar aqui de guarda. Até para fazer compra na cidade está difícil. Sempre tem de ficar alguém na propriedade. Nós ficamos escravos das nossas casas aqui, que ficam chaveadas e com cachorros”, relatou para a reportagem.

Atualmente, a informação é que a Polícia Militar passa eventualmente na Gleba Rio Vermelho. “A Polícia Militar tem feito um trabalho ostensivo na Rodovia do Peixe, mas aqui eles abandonaram! Não pode ser feito o trabalho num só lugar!”, reclamou Paulo Contri, pedindo que as forças policiais reforcem a segurança na localidade, através de ações constantes, incluindo barreiras policiais nas suas principais estradas.