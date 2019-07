(*) Francisco Assis

A noite caiu feito um espetáculo

Chegando de forma sorrateira

Consultei previamente o oráculo

Buscando a missão verdadeira.

Tomei um banho com erva santa

Para descarregar mal olhado

E deixei algumas folhas na planta

Para que futuramente seja usado.

Estava me sentindo um imigrante

Muito novo naquela cidade

Daqueles caçadores de amante

Que compra delas a felicidade.

Com o cartão abastecido

Saí a buscar meu desejo

Num ambiente bem colorido

Onde poderá estar o prato e o queijo.

Rodei pouco pelas avenidas

E parei num lugar bem badalado

Requisitei do garçom uma fina bebida

Achei aquele local encantado.

Logo avistei mulheres lindas

Compondo uma mesa à direita

Anjos que são certamente bem vindas

E ainda meigamente perfeitas.

Daquelas que furtam o nosso ar

Enquanto ele existir

Bom demais aquele lugar

Pra paquerar e divertir.

(*) Francisco Assis Silva é poeta e militar – email:

[email protected]