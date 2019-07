COMPLICADO I

Está difícil o Hospital Regional de Rondonópolis sair do noticiário, hein!? Mais uma vez, famílias precisando recorrer à Justiça para conseguir o mínimo, uma vaga!!!

COMPLICADO II

Aliás, se na próxima semana o ministro da Saúde e outras autoridades vão estar em Rondonópolis, a gente pode perguntar por que a reforma do Regional não foi entregue ainda; por que falta vaga em UTI; por que ainda tem reclamação de paciente oncológico da Santa Casa… Perguntar não ofende, né!?

SEM PAPAS I

Sem papas na língua, o senador Jayme Campos classificou como “babaquice” o pedido encaminhado pelo deputado federal José Medeiros (Podemos), ao MEC, para que a reitora da UFMT Myriam Serra seja afastada do cargo. SEM PAPAS II

O requerimento tem como base o corte do fornecimento de energia elétrica nos cinco campi da instituição, atribuído à falta de recursos para o pagamento da conta de luz por conta do contingenciamento promovido pelo Governo Federal, mas que o MEC alega ser má administração. Jayme ainda disse que o deputado quer transformar o caso em política!

SORRISO I

Rapaz, dias pesados em Sorriso, na região Norte do Estado. Os moradores mal se recuperaram do chocante caso do homem que matou e arrancou o coração da tia, e um novo crime bárbaro acontece na cidade, deixando todos novamente em choque com tamanha crueldade.

SORRISO II

Um menina de apenas oito anos foi estuprada e morta por um vizinho. Ela havia ficado com vizinhos enquanto a mãe trabalhava e quando foi para casa dormir, acabou sendo violentada dentro do próprio quarto. O homem quebrou o pescoço da criança e depois foi dormir. A Polícia Civil respondeu rápido e prendeu o autor da covardia.

SORRISO III

Quanta maldade! Que a paz se reestabeleça na cidade e que os sorrisenses não se esqueçam que, embora o mundo faça a gente desconfiar a todo instante, os bons ainda são maioria!

FOFURA I

Em Jaciara, policiais do Batalhão de Proteção Ambiental localizaram um filhote de onça-parda em uma lavoura do município. Com aproximadamente 30 dias de vida, o filhote estava sozinho e perdido. A mãe não foi localizada. FOFURA II

Segundo a Polícia Militar, o felino recebeu os primeiros cuidados com uma moradora que atua em apoio aos órgãos ambientais e na proteção de animais silvestres na região. Depois, foi encaminhado para o Hospital Veterinário da UFMT, em Cuiabá, onde será acompanhado por veterinários.

LIBRAS I

Acontece hoje (20), às 15h, no Horto Florestal, o Encontro de Libras, projeto de extensão vinculado ao IFMT – campus Rondonópolis. O evento está previsto para acontecer das 15h às 17h e o coordenador, professor Josimar Cézar, só alerta para levarem cadeira ou algum forro para se sentarem e algum lanche para um momento de partilha após o evento.

LIBRAS II

O encontro tem como objetivo discutir temas específicos da Libras, bem como promover a inclusão por meio do contato entre Surdos e ouvintes. O projeto é realizado uma vez ao mês, aberto a toda comunidade e cidades vizinhas. Na primeira edição, mais de 300 pessoas participaram.