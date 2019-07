Força tarefa tenta identificar: Despejo irregular de efluentes no rio

Uma força tarefa com membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e Polícia Militar de Proteção Ambiental, está vistoriando possíveis fontes de lançamento de líquidos no Rio Vermelho, oriundos da região do Trevão de Rondonópolis.

Esta semana, um vídeo circulou mostrando um líquido escuro chegando ao rio, por um canal de deságue de águas pluviais próximo a ponte da BR-163/364. Devido a isso, os órgãos de proteção ambiental se reuniram para iniciar uma vistoria naquela região, a fim de identificar a fonte do possível crime ambiental.

Como há muitas empresas e estabelecimentos comerciais na região, a força tarefa, que começou a agir na tarde de anteontem (18), trabalha ainda para essa identificação, para que as medidas que estão previstas em lei possam ser tomadas. “Nós já localizamos uma parte do ponto em que esse despejo acontece, mas a força tarefa continua”, explicou José Olavo Pio, superintendente regional da Sema.

Materiais devem ser colhidos para identificar os líquidos que compõem a água escura que chega ao rio.

Pelo mesmo canal, já mais acima, na região do Trevão, foi visualizado um líquido de cor vermelha, também ainda a ser identificado. A parceria entre os órgãos de fiscalização ambiental está verificando não apenas a questão dos efluentes, como também outras irregularidades que por ventura sejam detectadas.

“É uma operação de muita complexidade, então nós precisamos também do amparo do Ministério Público e do Juvam, para que com embasamento técnico, com amostras, nós possamos identificar esses dejetos e acabar com esse problema em definitivo. Algumas empresas já foram notificadas quanto a adequações necessárias, nós estamos conversando e também aguardando liberações do Ministério Público” , reforçou.

A população também pode colaborar com o trabalho por meio de denúncias. Delitos ambientais podem ser comunicados nos telefones (66) 3411-5108 (Semma Rondonópolis), 99231-0174 (Gerência de Fiscalização Ambiental), 99234-4005 (Disque Denúncia), 3422-4466 (Sema MT) ou 99657-0919 (Polícia Militar de Proteção Ambiental).