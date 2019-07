Anel Viário: Carreta cai em buraco e pára trânsito por mais de uma hora

Na próxima quinta-feira, dia 25, está prevista para acontecer a licitação para contratação de empresa para reconstrução do Anel Viário de Rondonópolis. O serviço, tão aguardado por moradores, empresas e incontáveis motoristas de todo o país que precisam passar pelo local, é talvez a maior demanda do momento na cidade.

Enquanto essa recuperação não acontece, os motoristas que decidem não passar por dentro da cidade e se arriscam em utilizar o Anel Viário, seguem sofrendo com a total falta de trafegabilidade do local. No fim da manhã de ontem (19), por exemplo, o trânsito ficou interrompido por mais de uma hora devido a uma carreta que caiu e ficou “presa” em um buraco nas proximidades do Jardim das Flores. O motorista acredita que só não tombou o veículo porque estava sem carga.

Devido a interrupção do tráfego para que a carreta fosse retirada do buraco e pudesse seguir viagem, uma fila se formou nos dois sentidos da pista e também na MT-130, no sentido Rondonópolis, já que os veículos que seguiam para a cidade não conseguiam prosseguir viagem devido as várias carretas que aguardavam para entrar no Anel Viário, para seguir até a BR-163/364.

Há poucos dias, uma carreta carregada com milho, que saiu de Primavera do Leste com destino ao Terminal de Cargas de Rondonópolis, acabou tombando nas proximidades do acesso ao Campo Limpo, ao desviar de buracos. Felizmente o motorista não se feriu, mas parte da carga foi saqueada.

Na edição de ontem do A TRIBUNA, noticiamos que membros de algumas transportadoras, empresários e pessoas da sociedade rondonopolitana articulam um serviço paliativo, em sistema de mutirão, para “atacar” principalmente os pontos mais críticos do Anel Viário, para oferecer alguma condição de trafegabilidade aos motoristas e retirar de dentro da cidade o tráfego de veículos pesados.

A licitação lançada pelo Estado, prevê o valor global da obra de R$ 7,683 milhões, compreendendo serviços como limpeza, drenagem e pavimentação, além da sinalização.

Os trabalhos devem ser concluídos no prazo de 240 dias a partir do seu início, com vigência de contrato projetada para 330 dias. Porém, o serviço ainda deve demorar a iniciar, já que precisa seguir todos os trâmites burocráticos da licitação, o que demonstra que o problema ainda vai se estender por um longo tempo.