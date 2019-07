Histórico de 60 anos de missão

(*) Frei Ivan

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Itiquira foi criada através do Decreto nº 03, pelo Bispo de Rondonópolis, Dom Vunibaldo Godehardo Tauller no dia dezesseis de julho do ano de l959, no entanto a história da presença de padres nesta região remonta à década de Trinta.

A Paróquia celebrou no dia 16 de julho de 2019, os 60 anos de existência no campo da ação evangelizadora com oito comunidades constituídas e quatro pontos de celebração nas fazendas.

Em junho de 1978, o bispo conseguiu que os padres redentoristas pregassem as missões em Itiquira. Foi um momento de evangelização, em que o povo participou com vibração. A cruz missionária em frente da Igreja é o marco desse importante momento na história da Igreja Católica na região.

O primeiro foi o Pe. Pedro Heicel, seguido pelos padres Januário Decotey, João Batista Couturam, Guilherme, Castulo Steiger, José Luiz Brieiro, Pio Maestro, Luiz Maria Seferino, José Bessmans, José Berresens e o Frei Nidgar Kratzschmas. Um detalhe interessante é que o último padre pertencia à Ordem dos Franciscanos, pois em 13 de julho de 1940, a parte Oeste de Itiquira, o pantanal, passou a ser atendido pelos Freis Franciscanos, data em que foi criada a Prelazia de Santa Ana de Chapada dos Guimarães, que em 1961 passou a ser a Prelazia de Rondonópolis, ainda com o Bispo D. Vunibaldo Talleur. Em 15 de junho de 1957, com um novo documento de Roma todo o município de Itiquira, passou a ser atendido pelos Freis Franciscanos.

Aos 2 de fevereiro de 2008, Dom Juventino Kestering e o provincial dos Frades Menores Missionários em comum acordo entregou a paróquia de Nossa Senhora do Carmo aos cuidados dos Frades Menores Missionários, com sede em Ponta Grossa, Paraná, sendo Frei Vonibaldo Freder F.M.M nomeado como pároco. Com a transferência de Frei Vonibaldo assumiu como Vigário Frei Ailton Santos de Castro, FMM, no dia 22 de dezembro de 2012, juntamente com Frei Fábio Junior de Deus como vigário com atendimento também em Fátima de São Lourenço. Com a transferência de Frei Ailton, assume como pároco, Frei Fábio Junior de Deus, FMM, no dia 05 de fevereiro de 2015, juntamente como vigário, Frei Antônio Francisco da Silva Lima, fmm.

No dia 17 de Fevereiro de 2018, Dom Juventino deu posse de Pároco a Frei Ivan Luiz Nava f.m.m. durante a celebração da Missa do sábado a noite, continuando como Vigário o Frei Antônio Lima f.m.m. Sucede a Frei Fabio Junior de Deus que esteve como Pároco por dois anos!

No mês de julho de 2018, Frei Lima é transferido da comunidade e chega para assumir o trabalho de Vigário Paroquial Dimas Solda. O mesmo, mestre em Bíblia assume também aulas na Faculdade Católica em Várzea Grande (Sedac) no decorrer da semana.

Atuam na Matriz as Pastorais: Catequese, Liturgia, Concelho Econômico, Coroinhas, Ministros da Eucaristia, Dízimo; e Movimentos: Apostolado da Oração, RCC, Acampamentos, Cursilho, Terço dos Homens, Mães que oram pelos filhos.

O acompanhamento pastoral também se dá em outras comunidades (Capelas), e ainda em outros lugares como Fazendas e Escola.

(*) Frei Ivan Luiz Nava – f.m.m – pároco