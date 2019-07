Grupo articula paliativo no Anel Viário

Uma mobilização está em andamento com o propósito de promover um serviço paliativo de tapa-buracos no Anel Viário de Rondonópolis, visando melhorar a trafegabilidade até que o serviço definitivo seja feito pelo Governo do Estado. O serviço paliativo está sendo articulado com a colaboração de alguns transportadores, empresários e membros da sociedade rondonopolitana. A criticidade do pavimento no Anel Viário vem sendo denunciada desde o final do ano passado.

Conforme apurado pelo Jornal A TRIBUNA, inicialmente, um documento foi enviado ao Governo de Mato Grosso pedindo a autorização para realização de um trabalho paliativo no pavimento do Anel Viário de Rondonópolis, bem como para que fizesse a solicitação junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) da doação para o Estado do material fresado oriundo da duplicação da BR-163, objetivando ser usado no Anel Viário.

O presidente da Associação dos Transportadores de Cargas do Mato Grosso (ATC), o empresário Adelino Bissoni, um dos envolvidos na mobilização, explicou à reportagem que chegou a ir em Cuiabá para conversar com o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Padeiro, com a intenção de destravar a burocracia para que esse tipo de ação pudesse ser feito na via estadual. “Temos de fazer alguma coisa. Não podemos deixar do jeito que está”, justificou.

A autorização do DNIT para a doação ao Estado do material proveniente da fresagem do pavimento da BR-163 saiu nesta quarta-feira (17). Com isso, os envolvidos na ação trabalham agora para conseguir a estrutura restante para a realização do serviço no Anel Viário, como máquinas e trabalhadores. A meta, segundo o informado, é iniciar esses trabalhos na via até a próxima semana, assim que os apoios necessários sejam conseguidos.

A ideia é que o trabalho paliativo, em sistema de mutirão, ataque principalmente os pontos mais críticos do Anel Viário. A luta por essa melhoria, que também tem a atuação do vereador Jailton Dantas, surgiu diante da morosidade do poder público em dar uma solução para o problema, lembrando que a licitação para contratação de empresa para reconstrução do Anel Viário vai ser aberta apenas no próximo 25 de julho, não tendo data para começo dos trabalhos definitivos.

O novo edital de licitação lançado pelo Estado prevê que o valor global da obra será de R$ 7,683 milhões, compreendendo serviços como limpeza, drenagem e pavimentação, além da sinalização. Os trabalhos devem ser concluídos no prazo de oito meses (240 dias) a partir do seu início, com vigência de contrato projetada para 330 dias.

O Anel Viário faz a ligação das rodovias federais BRs 163/364 às rodovias estaduais MTs 270 e 130, desviando o tráfego pesado de carretas da área urbana de Rondonópolis. O trecho a ser recuperado está, desde o final do ano passado, tomado por grandes buracos e, alguns locais, com pavimento destruído, fazendo com que as carretas prefiram realizar o seu trajeto por dentro da cidade.