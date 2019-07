Assembleia de entrega parcial do Villa Toscana é sucesso

A primeira assembleia geral para entrega parcial das obras do Loteamento Fechado “Villa Toscana” foi um grande sucesso. Os associados da Associação dos Moradores do Villa Toscana (Amavilla) compareceram maciçamente nessa quarta-feira (17/7), nas dependências do próprio loteamento, para deliberar sobre os assuntos em pauta. A noite, que marcou uma nova fase na vida dos adquirentes do empreendimento, foi fechada com um coquetel e uma grande queima de fogos.

As obras de infraestrutura, portaria e muro do Loteamento Villa Toscana estão prontas. A área de lazer, composta por salão de festas, playground, piscina, academia, campo de futebol, três quadras e dois espaços gourmet, serão entregues até o final deste ano. Outro diferencial será um espaço comercial de 3,1 mil m², ao lado da portaria de entrada e já pronto, comercializado para o empreendedor rural Lucas Pimenta Azevedo, que pela primeira vez aposta em um empreendimento urbano para atender a carência de comércio na região do Villa Toscana.

O diretor da empresa Urb Desenvolvimento Imobiliário, responsável pelo Loteamento Villa Toscana, Luís Paulo de Carvalho, avaliou para a reportagem que o empreendimento em Rondonópolis teve uma aceitação enorme, justamente por suprir carências do mercado local. “O nosso grande diferencial é a localização, na frente de um futuro parque e diante de duas grandes novas avenidas, tornando-se um local especial na cidade” , argumentou. “A nossa intenção é que o morador tenha uma qualidade de vida diferenciada em Rondonópolis” , acrescentou.

Os atrativos do Villa Toscana chamaram a atenção do público rondonopolitano desde o seu lançamento, conforme relataram alguns dos compradores à reportagem. O proprietário da Ótica e Relojoaria Guzzi e corretor de imóveis, Artur Vitório Savian, explicou que optou, primeiramente, pelo Villa Toscana por estar na região mais arborizada de Rondonópolis, próxima ao Centro e com ligações para as principais saídas da cidade e para o aeroporto.

O pecuarista Fernando Almeida Azevedo afirmou que sempre teve vontade de morar dentro de um condomínio e, como hoje tem uma filha pequena, quis proporcionar a ela a oportunidade de brincar na rua, fazer amigos na vizinhança, de uma vida com mais liberdade. “Gostei muito da localização do Villa Toscana, em um lugar alto, fresco e com uma vista para a cidade muito bonita. É um sonho nosso de morar em condomínio e o Villa Toscana veio atender todos nossos desejos”, externou.

O proprietário da empresa Projel, Nelson Sales Fuentes, informou que vai preparar cerca de 250 mudas de ipê para doar para o Villa Toscana, contribuindo ainda mais em sua arborização. “Decidi por essa aquisição devido ao cinturão verde projetado pelo empreendimento, devido a sua posição, proporcionando uma vista de toda a cidade, e devido sua excelente localização. Nossa intenção é construir para morar, pois residimos por muitos anos em apartamento devido à segurança e aqui no Villa Toscana achamos um local bonito e gostoso para se morar”, argumentou.

Nessa assembleia, os proprietários de lotes no Villa Toscana também conheceram a administradora da Associação, definiram o valor inicial do condomínio e souberam das informações básicas para o começo das construções no empreendimento.