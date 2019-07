Galerias pluviais: Serviço parcial na Avenida W-11 causa receio

O anúncio da licitação para tomada de preço do serviço parcial da drenagem da Avenida W-11, no bairro Sagrada Família, suscita questionamento quanto à eficácia da medida. O receio é que, como a Avenida W-11 não será contemplada com galerias pluviais no primeiro momento, toda a forte enxurrada oriunda da parte de cima da via destrua os serviços de drenagem a serem executados inicialmente na parte de baixo, entre o Condomínio Terra Nova e a nova ponte projetada para o Rio Vermelho.

Segundo anunciado pela Prefeitura, a licitação prevista para esta sexta-feira (19/7) contemplará somente a primeira etapa da obra, que consiste na drenagem com bueiro celular e base de concreto entre a ponte iniciada na W-11 e o “Terra Nova”, perfazendo apenas 350 metros de serviço. Essa etapa inicial tem um custo estimado de R$ 1,1 milhão, sendo que a segunda etapa, conforme repassado pelo poder público, terá início após a finalização da primeira.

O presidente da Associação dos Moradores do Parque Sagrada Família, Paulo Schuh, analisou ao Jornal A TRIBUNA que, na verdade, são vários problemas envolvendo a construção de uma nova ponte mal projetada, que parou nesse momento por incompetência do Governo do Estado e da Prefeitura. Assim, ele acredita que teria sido melhor ter investido esse dinheiro da ponte em obras de galerias pluviais no bairro, especialmente nas avenidas W-9 e W-11.

A realização da obra de drenagem do trecho anunciado agora pela Prefeitura, somado com o serviço de cascalhamento, também pretende viabilizar a retomada das obras da ponte no final da W-11, que foram paralisadas porque não há como as carretas com as longarinas de concreto chegarem até o local diante da enorme cratera formada pelo problema de falta de drenagem. “A ponte é uma obra eleitoreira, considerando ainda que não tem o acesso garantido do outro lado do rio”, comentou o líder comunitário.

Paulo Schuh também externou à reportagem que entende, assim como a comunidade, que o começo das obras de drenagem pela parte de baixo da Avenida W-11 é desperdício de recurso público. Isso porque, segundo ele, o serviço teria de iniciar pela parte de cima da avenida, que possui cerca de 2 km de extensão. Diante do grande “mar” de lama e entulho que desce da via, ele teme que as obras na parte de baixo sejam entupidas ou danificadas. “Nós acreditamos que esse serviço não vai adiantar nada!”, acrescentou.

Apesar dessa opinião, Paulo Schuh ressaltou para a reportagem que a ponte no final da W-11 não deixa de ser importante, mas que deveriam ter priorizado antes de tudo a realização da infraestrutura do Parque Sagrada Família. “É a mesma coisa que começar uma casa pelo telhado”, lamentou. Enquanto isso, ele aponta ainda que nem os paliativos nos problemas de infraestrutura do bairro, como na região ao fundo do Sesc, foram iniciados pela Prefeitura, apesar do avanço do período da seca.

EXPLICAÇÕES

Questionada pelo A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) informou ontem que, conforme já noticiado, a obra que será executada primeiro vai contemplar o trecho nos fundos do Condomínio Terra Nova, ponto mais crítico da região que apresentou uma grande erosão.

Para conter o avanço desse assoreamento e também por conta de dotação orçamentária, o Município diz que decidiu lançar a obra para atender primeiramente este trecho, com 350 metros de drenagem de galerias, sendo duas linhas com aduelas de concreto com dois metros de diâmetro cada uma.

Apesar do serviço parcial, a Sinfra informou que tem o projeto de drenagem de toda a Avenida W11, mas que primeiramente vai atender a essa necessidade e comentou que a galeria foi projetada para suportar o grande volume de água das chuvas que chegam no local.