Samu ganha hoje sua 1ª sede própria

Será inaugurada hoje (18), às 14h, a sede própria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Rondonópolis. Desde que o Samu foi implantado, no ano de 2005, essa é a primeira sede construída exclusivamente para abrigar a equipe do serviço de urgência, que atende cerca de mil chamados de socorro por mês. A estrutura foi levantada ao lado do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) de Rondonópolis, local em que o Samu funciona desde a sua implementação na cidade.

O local vai abrigar a equipe operacional, que é aquela que presta o atendimento de socorro, sendo que a parte administrativa vai permanecer fazendo os serviços de atendimentos e despachos internos no 3º BBM. A nova sede operacional conta com garagem coberta para quatro viaturas, sala de descompressão onde os profissionais aguardam os chamados, alojamento masculino e feminino e banheiro. Além de um espaço novo, a sede deve melhorar a conservação das ambulâncias, que antes ficavam sob o sol, e também dos medicamentos. Ainda, vai abrigar melhorar a equipe de socorristas no tempo de espera entre os atendimentos.

A obra só foi possível graças ao investimento com recursos próprios do Município, na ordem de R$ 250 mil. Recentemente, o Samu recebeu também outros investimentos municipais, como a Base Descentralizada do Jardim Ipanema, que foi construída anexa a unidade de saúde na Vila Canaã e funciona 24 horas com uma equipe de socorristas de plantão e uma ambulância à disposição, para diminuir o tempo resposta de atendimento em regiões como Vila Salmen, Parati, Centro e Vila Goulart.