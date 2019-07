“Grilos” legalizados: Possível surgimento de novos bairros sem infraestrutura preocupa vereador

O vereador Thiago Muniz (PDT) se mostrou preocupado com a possibilidade do prefeito José Carlos do Pátio (SD) criar novos bairros na cidade sem nenhuma infraestrutura, como o gestor fez no passado. Para o parlamentar, a iniciativa tem caráter demagógico e atentam contra as leis municipais, que exigem que todos os novos bairros e loteamentos sejam criados com infraestrutura, como rede de água e luz, ruas asfaltadas e outras.

“O prefeito anunciou hoje (ontem), numa reunião, que vai comprar duas áreas para assentar os desabrigados, segundo ele. Coisa que é um absurdo. Rondonópolis não aguenta mais esse tipo de populismo. Isso não é dar dignidade, dignidade é você fazer a infraestrutura, as casas minimamente decentes e depois selecionar os cidadãos por meio dos programas sociais da Secretaria Municipal de Habitação, da Assistência Social”, sustentou Thiago Muniz, durante a Sessão Ordinária da Câmara de ontem (17).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ele, não resolve o problema do deficit habitacional da cidade, já que essas famílias receberiam apenas os terrenos, sem nenhuma infraestrutura básica e longe de escolas, de postos de saúde e outras estruturas públicas. “Isso não resolve e fica mais caro para o cidadão. Além de não resolver o problema (habitacional), depois você vai ter o custo de ter que fazer toda a infraestrutura dessas áreas, pois na verdade essas áreas não entram em nenhum programa social de um governo decente, seja em nível federal ou estadual, uma vez que primeiro você tem que comprar a área e depois regularizar, para daí ela ter direito daqui a algum tempo receber infraestrutura. Mas o prefeito quer jogar as pessoas lá de qualquer jeito. Isso é andar de ré. Infelizmente, essa atitude é andar para trás”, emendou.

No entendimento de Thiago Muniz, esse seria um dos motivos pelo qual o prefeito tem um “teto”, termo usado para designar o fato de que no meio político se comenta que Zé do Pátio tem os votos de cerca de 30% do eleitorado rondonopolitano cativos, mas tem dificuldade para avançar para além desse percentual.

“Ele chega ali nos 30 a 35% e empaca. E não passa disso por causa desse populismo, porque as pessoas têm dificuldade para apoiar isso. Sem contar que o Plano Diretor, a lei municipal não permite esse tipo de coisa, você comprar a área e jogar as pessoas lá de qualquer jeito. O prefeito fez isso no mandato anterior, voltou a ser prefeito e só agora que ele está fazendo uma infraestrutura meia boca lá (nos bairros criados de forma precária). Então, não é melhor já fazer a coisa desde o começo da forma certa? Sem contar que essa notícia de que Rondonópolis dá terreno de graça vai atrair pessoas de outras cidades para cá, criando novos bolsões de miséria”, alertou.