INICIATIVA! COMO ASSIM?

Você tem iniciativa? Não são todas as pessoas que têm… Na verdade, essa é uma qualidade raríssima, daquelas pessoas que são fortes e vencedoras, não pelas vitórias, mas, pelo número de vezes que reinicia a batalha e tem forças para inovar, vencer seus limites e iniciar novas lutas.

Muita gente começa vários projetos, novas atividades, mas não terminam. O mundo é construído por três tipos diferentes de pessoas, àquelas que começam, as que continuam e as que tem força para terminar. Fazer algo bem feito, com sorriso no rosto e motivado, pelo amor no coração… É para poucos!

Mas, agora vêm em meu pensamento uma máxima: “Se um pode, todo mundo pode!?”

Assim, a questão que não quer calar: o que está faltando em você para quebrar esse paradigma e ir em frente? Para ser uma pessoa de iniciativa, de pequenas e grandes batalhas e muitas vitórias, no campo pessoal e profissional. Afinal! Iniciativa é sempre bem-vinda.

Tem momentos em nossas vidas que parecem que tudo ocorre de forma errada, mas, na verdade, às vezes quando acontece algo ruim é para a gente refletir, balançar a poeira e, literalmente, dar a volta por cima. Agradecer e agradecer, porque esses momentos são os instrumentos que o universo nos oferece para que possamos crescer, seguir em frente, virar a chave e VENCER!

Ser uma pessoa com iniciativa é, além de tudo, compreender que a felicidade não está aqui e nem lá, a felicidade está na caminhada. Por isso, curta cada momento e cada experiência, porque o tempo passa muito rápido e as batalhas se acumulam em nossas vidas, quando não somos adeptos de NOVAS INICIATIVAS.