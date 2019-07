BR-163/364: Duplicação é intensificada em Juscimeira

As obras de duplicação da BR-163/364, em Juscimeira, no trecho entre Rondonópolis e Jaciara, começaram a entrar em um ritmo mais intenso, com novas frentes de trabalho. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pelo serviço, informou que as obras no contorno do perímetro urbano de Juscimeira recomeçaram nesta última semana.

Segundo o DNIT, nesse segmento serão construídos três contornos rodoviários: um no município de São Pedro da Cipa e dois em Juscimeira, sendo o do distrito de Santa Elvira e o do perímetro urbano propriamente dito. O contorno de São Pedro da Cipa terá cerca de 2,4 km de extensão, enquanto o de Juscimeira somará 7 km e o de Santa Elvira, que já está liberado para tráfego, 1,8 km.

O DNIT trabalha com a previsão de que o contorno de Juscimeira seja concluído no segundo semestre. Nesse contorno, as equipes atuam com frentes de terraplanagem e drenagem tanto na via sul (em direção a Rondonópolis) como na pista norte. O objetivo principal é separar o tráfego doméstico de veículos (do perímetro urbano) do fluxo de longa distância.

Uma outra novidade é que, nesta semana, foi retomada a conclusão da etapa de obras no contorno rodoviário de Santa Elvira, no município de Juscimeira. As obras no contorno de Santa Elvira estão em fase de conclusão, com previsão para finalizarem em agosto. O DNIT informou ao Jornal A TRIBUNA que, no contorno de Santa Elvira, ainda faltam ser concluídos os serviços de drenagem, uma última camada de capa na pista sul e a sinalização viária.

As intervenções no trecho entre Jaciara e Rondonópolis integram o empreendimento mais amplo de duplicação da BR-163/364 e estão orçados em R$ 370 milhões de investimento. De Rondonópolis a Jaciara, a BR-163 já tem 40 km duplicados e outros 20 km estão em obras. Não foi informado o prazo de conclusão para o contorno de São Pedro da Cipa.

CUIABÁ – O DNIT também divulgou que, na região urbana de Cuiabá, as obras de duplicação da BR-163/364 iniciaram no entorno do Distrito Industrial, onde serão construídos seis viadutos, além de trincheiras e ampliação das ruas laterais. A etapa do empreendimento inserida no Distrito Industrial de Cuiabá vai modificar totalmente a entrada rodoviária da capital. A ideia é que o tráfego de veículos dos bairros residenciais seja separado do fluxo da rodovia federal. (Com informações da Assessoria)