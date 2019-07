1º Semestre – Rondonópolis: 2ª cidade que mais exportou

O município de Rondonópolis ficou na segunda posição no ranking das cidades que mais exportam no estado de Mato Grosso no primeiro semestre de 2019. A cidade de Sorriso, no norte de Mato Groso, figurou como a maior exportadora de Mato Grosso nesse período. Rondonópolis e Sorriso têm travado uma briga de maior exportadora do Estado nos últimos anos. Aliás, Rondonópolis ficou com o maior volume de exportações no ano de 2018 em Mato Groso.

Conforme dados do Ministério da Economia, as exportações de Rondonópolis durante o primeiro semestre de 2019 totalizaram US$ 723,57 milhões, o que é equivalente a 9,1% das exportações de Mato Grosso e colocaram o município como o 28º maior exportador do país. Os valores exportados pela cidade nesse período em 2019, entre janeiro e junho, representam uma alta de 27,32% sobre 2018.

As tortas e outros resíduos sólidos de soja são responsáveis por 64% do volume exportado, enquanto a soja propriamente dita foi responsável por 18% das exportações do município no semestre. O algodão foi responsável por 8,3% do total exportado, enquanto que o milho foi responsável por 3,7% do total exportado e a carne bovina foi responsável por 3%.

Entre os países que compraram a produção da cidade entre janeiro e junho deste ano, a China foi o destino para onde foram 20% das nossas exportações, enquanto a Tailândia comprou 17% da produção local. A Indonésia foi o destino de 14% das nossas exportações; o Vietnã com 7,4% e os Países Baixos (Holanda) ficaram com 6,7%.

No primeiro semestre do ano, o estado de Mato Grosso exportou um total de US$ 8,5 bilhões, o equivalente a 7,8% das exportações do país no período, o que colocou o estado em 5º lugar entre os estados que mais exportaram no Brasil no período. As exportações de Sorriso no primeiro semestre de 2019 bateram na casa dos US$ 1,022 bilhão, uma alta de 68,52%.

IMPORTAÇÕES

Rondonópolis, no entanto, segue sendo a maior importadora do estado de Mato Grosso. As aquisições pela cidade chegaram a US$ 476,44 milhões, gerando um saldo positivo na balança comercial de US$ 247,13 milhões. Esse valor importado coloca o município como o maior importador de Mato Grosso, sendo responsável por 47,6% das importações do estado, o que o coloca na 42ª posição entre os maiores importadores do país.

Belarus, país da Europa Oriental, foi o país de onde mais Rondonópolis comprou, ficando com 16% do total de nossas importações, enquanto o Canadá representou 15% das nossas importações. Rússia significou 14%; Estados Unidos, 13%; China, 12%; e Marrocos com 7%. Os produtos importados são em sua maioria adubos e fertilizantes usados no plantio das culturas mato-grossenses.