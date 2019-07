Reforma de prédio do “PAzinho” em fase final

Com promessa de entrega para este mês de julho, a obra de reforma do prédio que abrigava o Pronto Atendimento Infantil (“PAzinho”), parece em bom ritmo. Atualmente, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o piso e os revestimentos já foram concluídos, e a empresa contratada agora está fazendo a colocação dos vidros e do forro.

Como no último contato feito pelo A TRIBUNA a Prefeitura havia se manifestado para a entrega da obra em julho, voltamos a questionar sobre a data para essa entrega e a previsão de reabertura da unidade, mas o Município não se manifestou quanto aos questionamentos.

O prédio estava abrigando o Hospital Infantil, em uma reforma realizada na gestão Percival Muniz, no valor aproximado R$ 1 milhão. Nesta gestão, após um temporal que danificou a unidade e outros problemas, o Município optou por transferir os atendimentos para o antigo Pronto Atendimento Adulto e fechou o local para a reforma.

Porém, houve morosidade e o local acabou se tornando refúgio para pessoas em situação de rua, vandalismo e até usuários de drogas. Após muitas críticas, a obra, enfim, começou e, para quem passa pelo local, é possível observar a boa movimentação de trabalho e que, em breve, deve ser concluída.

Conforme informado anteriormente pela Secretaria Municipal de Saúde, o ambiente, após a reforma, deve contar com alguns espaços que não existiam anteriormente, a exemplo da brinquedoteca e do fraldário.

Além disso, o novo Hospital Infantil terá banheiro para PCD (pessoa com deficiência), aparelho de raio-X, mobiliário novo, aparelhos de ar-condicionado novos, gases medicinais já instalados nas paredes (acabando com os cilindros internos) e recepção mais ampla.

A reforma tem custo de R$ 839.765,35 e foi iniciada no dia 11 de novembro de 2018, com previsão de entrega em 180 dias.

Contudo, o trabalho atrasou devido ao período chuvoso, mas, com o início da estiagem, foi retomado sem mais interrupções. Assim que finalizada a reforma, os atendimentos serão imediatamente retomados no local e, no prédio antigo que hoje o “PAzinho” funciona provisoriamente, uma reforma deve ser iniciada para o funcionamento de um Hospital Municipal, com aproximadamente 50 leitos de internação.