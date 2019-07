Casos policiais: Morte de ciclista na BR-364 e recuperação de caminhão

O começo da semana teve algumas situações um tanto que curiosas nos trabalhos de algumas guarnições policiais em Rondonópolis. Um jovem morreu ao cair de bicicleta no perímetro urbano da BR-364 e, em outro caso, um caminhão foi localizado às margens da MT-471, na região da Sete Placas, próximo à BR-163.

Primeiro, nesta segunda-feira (15/07), por volta das 17h45, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um acidente do tipo queda de bicicleta na BR-364, km 203, em Rondonópolis. O jovem identificado como Maxuel Porto de Oliveira morreu após o acidente.

Segundo a PRF, não foi possível constatar o que realmente ocorreu para que o jovem tenha caído da bicicleta, devido a falta de testemunhas e vestígios no local. O ciclista trafegava no sentido crescente da rodovia e caiu a uns 300 metros do viaduto de acesso à Avenida Presidente Médici.

No segundo caso, uma guarnição da 2ª Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental de Rondonópolis localizou um caminhão de cor vermelha, com placa do Paraná, por volta da zero hora desta terça-feira (16/7), em uma fiscalização no Parque Estadual Dom Osório Sttofel.

O caminhão, segundo a Polícia Ambiental, estava abandonado e, durante a vistoria, foram visualizados vários pertences espalhados pela cabine, bem como ao solo próximo a porta do motorista, como bolsas, roupas, sapatos, notas ficais de carregamentos de empresas, CRLVs em nome de uma pessoa residente no Paraná.

A Polícia Ambiental disse que fez a checagem inicial via CIOSP, porém no momento não constou nenhuma restrição no veículo. Contudo, diante dos indícios de que possivelmente o veículo teria sido produto de furto ou roubo, a guarnição solicitou a apoio da concessionária Rota do Oeste e encaminhou o caminhão para a Delegacia de Polícia para as devidas providências.