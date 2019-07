Após empate em casa: Grêmio enfrenta o Bahia mais uma vez

Em Salvador (BA), desde anteontem (15), o Grêmio realizou na manhã de ontem (16) o último treino para enfrentar o Bahia hoje (17), às 18h15, na Arena Fonte Nova. A atividade aconteceu no Estádio do Barradão e teve os portões fechados na primeira parte, mantendo o mistério da equipe que entrará em campo na decisão que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Quando os portões foram abertos, o grupo fazia o tradicional treino pré-jogo com todos os 23 atletas no gramado suplementar do estádio. Sem pistas na atividade, a tendência é a manutenção da equipe que entrou em campo no jogo de ida, em Porto Alegre (RS), mas a confirmação só acontecerá 45 minutos antes de iniciar o jogo.

Na parte final, sob forte calor, os atletas ainda realizaram um treino específico de cruzamentos e finalizações nas metas defendidas por Paulo Victor, Júlio César e Phelipe Megiolaro.

Na semana passada, em Porto Alegre, o duelo entre as equipes comandadas pelo técnico Renato Portaluppi e Roger Machado terminou empatado em 1 a 1. O gol do Tricolor Gaúcho foi marcado por Everton, mas o Bahia reagiu com Gilberto. Para avançar à próxima fase, o Tricolor precisa vencer o confronto. Se o placar terminar igual, será decidido nos pênaltis.

A provável escalação do Grêmio deve ser Grêmio: Paulo Victor, Léo Gomes, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez, Maicon, Matheus Henrique e Jean Pyerre, Everton, André e Pepê.