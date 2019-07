GREVE I

A greve dos servidores da rede estadual de educação completou ontem (15) os incríveis 50 dias. O movimento já é um dos mais duradouros dos últimos tempos, e também um dos com menor apoio popular.

GREVE II

Por parte do governo do Estado, o discurso continua o mesmo: a greve é ilegal e salários dos professores que não estão trabalhando está cortado. A alegação do governador é de que está impedido de conceder o aumento por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

GREVE III

Ao longo da semana, as negociações devem continuar. Mas, de todo modo, já está feio para os dois lados: educadores e governo. Deixar os estudantes tanto tempo sem aulas? Francamente!

ABSURDO I

Nos últimos dias, a PRF e a PF têm realizado uma série de apreensões de drogas em ações nas rodovias federais, algo que é comum já que, sabidamente, estamos em um corredor do tráfico internacional de drogas. Mas, um dos casos chamou a atenção e mostra como a certeza da impunidade e o desvio dos nossos jovens ao caminho do bem não tem limites. ABSURDO II

Na madrugada de ontem (15), durante uma abordagem a um ônibus na BR-163, em Itiquira, uma adolescente de apenas 13 anos e que está grávida de 2 meses foi apreendida pela PRF com 13 tabletes de substância análoga à maconha. ABSURDO III

A droga estava na mochila da garota, que utilizava documentos falsos para viajar. O ônibus fazia o itinerário Cascavel/PR – Porto Velho/RO, e a menina disse que buscou na rodoviária de Ponta Porã/MS, e que a levaria até a rodoviária de Cuiabá/MT.

SERÁ?

O deputado estadual Claudinei Lopes (PSL) acredita que o prestígio do presidente Jair Bolsonaro (PSL) deverá alavancar candidaturas a prefeito em Cuiabá e Rondonópolis nas eleições de 2020. Pelo que se fala por aí, a sua própria candidatura à Prefeitura de nossa cidade. E você, acha que o efeito das eleições passadas também vai se refletir na municipal? Ou aqui é negócio é diferente?