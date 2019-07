Rick Chesther no 14º Encontro de Comerciantes de Rondonópolis

No dia 16 de julho, às 19h30, no Espaço Ideia’s Buffet, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis, irá promover o 14º Encontro de Comerciantes de Rondonópolis.

Realizado no Dia do Comerciante, o 14º Encontro de Comerciantes, promovido pela Acir e Sebrae, em parceria com a Rádio e a TV Centro América, irá trazer a Rondonópolis uma nova visão, um outro ângulo de ver e tratar sobre negócios. Esse ano, o convidado para se apresentar à classe empresarial e comercial será o empreendedor Rick Chesther.

A palestra irá abordar temas em torno de como vencer crises, formas de pensar fora do caixa, ampliar os horizontes, enxergar novas possibilidades e ter outras perspectivas sobre os desafios que enfrentamos tanto na vida quando nos negócios. O mundo está em busca de pessoas criativas, proativas, humanas, com visão de gestão e negócios, e acima de tudo, prontas para abraçar a vida e suas muitas possibilidades, pegou a visão?

O EMPREENDEDOR RICK CHESTHER

É possível, sim, empreender do zero em tempos difíceis. Esse é o recado que Rick Chesther, dono do bordão “Pega a visão”, sensação nas redes sociais, passa em suas palestras e vídeos. Para o carioca da Mangueira, o microempreendedorismo pode mudar não só o indivíduo, mas a vida de uma família, de uma comunidade, de um país.

Com seu jeito dinâmico e carismático, Rick se conecta com o público despertando a autoestima e o ímpeto de sacudir a poeira e dar a volta por cima.

Na palestra, ele irá estruturar ideias para colocar em prática o lado empreendedor que todos temos, e com o seu próprio exemplo, mostrar que para chegar lá, depende exclusivamente de ampliar a visão para enxergar as oportunidades.

O ex-pedreiro não tinha capital para investir, mas ainda assim decidiu que o caminho era empreender.

Com conceitos aprendidos em livros como “Geração de Valor”, do escritor e empresário Flávio Augusto da Silva, ele decidiu ir à luta. Foi então que enxergou a possibilidade de empreender vendendo água na paria, e mais que isso, passou a falar em linguagem simples e dinâmica sobre o que tinha aprendido sobre negócios.

Rick Chesther virou sucesso nas redes sociais com seu #MinutoDoEmpreendedorismo e provou que empreender é para qualquer brasileiro que tiver vontade de arregaçar as mangas e trabalhar muito!

A palestra é voltada aos associados da entidade. Retirada dos convites no balcão de atendimento da Acir. Não fique fora dessa!

Para mais informações ligue: (66) 3439-8000

