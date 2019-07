Ressocialização: Estudo deve resultar em projeto que beneficia reeducandos

A Câmara Municipal quer desenvolver um estudo com o intuito de fazer um Projeto de Lei para ajudar na ressocialização dos reeducandos de Rondonópolis. Na semana que hoje termina, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF), do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça, formado pelo desembargador Orlando Perri e pelo juiz Geraldo Fidélis visitou o Legislativo para falar da ressocialização penal, através da inserção de reeducandos no mercado de trabalho.

O desembargador Orlando Perri relatou que, em conversa com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e também com o governador Mauro Mendes (DEM), foi mostrado que não é possível reduzir a violência descuidando dos prisionais. Dados da própria secretaria mostram que aproximadamente 80% dos reeducandos que saem da penitenciária voltam a delinquir, ou seja, a cada 100 homens, 80 voltam para o crime. O desembargador enfatizou que essa realidade poderá mudar através da educação, qualificação profissional e a colocação desses homens no mercado de trabalho.

“Nós já temos uma lei no Estado que impõe a todas as empresas que trabalham para a administração pública a obrigação de contratar um percentual que varia de 10% da mão de obra dos reeducandos, e nós precisamos romper este preconceito, dar oportunidade a eles, pois se não fizermos isso, as facções criminosas farão”, afirmou o desembargador.

Orlando Perri acredita que, trabalhando na reeducação penal, estarão atuando na prevenção ao crime, ajudando assim a diminuir a violência nas cidades. A visita aos vereadores foi no sentido de sensibilizá-los para que encampem também esse projeto de ressocialização no município, pois é um setor da sociedade que merece atenção de todos.

“Nós temos, dentro da administração pública, áreas que podem muito bem absorver uma parte da mão de obra do sistema prisional, como a limpeza das ruas, praças e, por isso, estamos juntos com a Secretaria de Segurança Pública, visitando todas as comarcas para que possamos criar uma conscientização aos nossos administradores, políticos, empresários e sociedade”, disse Orlando Perri.

O juiz Geraldo Fidélis expressou que, neste momento, necessita do apoio dos vereadores, para que falem com o empresariado local. “Esses reeducandos precisam ter a obrigatoriedade de sair da progressão trabalhando para uma empresa, assim ele será obrigado a pagar a pena por inteiro, com rigor, disciplina, mas também com dignidade e respeito”, relatou.

O secretário de Segurança Justiça e Direitos Humanos do Estado, Alexandre Bustamante, que acompanhou a comitiva nas visitas às penitenciárias, também usou a tribuna da Câmara e disse que a proposta do desembargador Orlando Perri é que a sociedade se reorganize e abra as portas do mercado de trabalho para esses reeducandos, “e só assim teremos a possibilidade de diminuir o braço armado das facções, que sempre estão de portas abertas para essas pessoas”.

“O governador Mauro Mendes já está estudando a proposta do desembargador, de dar incentivo à iniciativa privada que gera emprego ao reeducando do sistema semi-aberto, esse projeto funciona em outros estados do Brasil e, se nós não oportunizarmos um emprego para ele de forma obrigatória ninguém vai dar”, afiançou o secretário de Segurança.

MATA GRANDE

Dados do Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública mostram que na Penitenciária Major Eldo de Sá Correia – Mata Grande, em Rondonópolis, tem 1.500 presos, e cada um tem um custo mensal de R$ 3.300 para o estado. Mostram, ainda, que 3.300 presos que estão nas penitenciárias do estado estão ligados a alguma facção, e na sociedade são pelo menos dez vezes mais.

“Num país que tem três milhões de desempregados, é muito difícil o estado ir contra a criminalidade, e se nós não estancarmos essa sangria, trabalhando preventivamente nos nossos reeducandos, estaremos numa espiral, numa progressão geométrica, por isso precisamos trabalhar quem está saindo da penitenciária para não virar uma bola de neve”, relatou o desembargador Orlando Perri.

O desembargador afirmou ainda que a seleção para que esses reeducandos saiam para o trabalho é muito rigorosa, e que não será colocado no convívio da sociedade reeducando que não está preparado para isso. “Não somos irresponsáveis de colocar em risco a nossa sociedade, para terem ideia, na Mata Grande temos 1.500 presos, aproximadamente, desses 1.100 são condenados definitivos e, durante a seleção de possíveis candidatos, apenas 43 podem trabalhar”, falou.

O presidente da Câmara, Cláudio da Farmácia (MDB), convidou os vereadores para desenvolverem um estudo com o intuito de fazer um Projeto de Lei nesse mesmo caminho, para ajudarem na ressocialização dos reeducandos. “Vamos buscar junto ao executivo descontos e vantagens para aqueles segmentos que utilizarem a mão de obra do sistema carcerário, a nossa Comissão de Constituição e Justiça, nos ajudará nesse estudo”, disse Cláudio da Farmácia.