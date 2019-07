Migração: Comércio retrai no centro e cresce nos bairros

Uma tendência no varejo tem chamado a atenção em Rondonópolis. Enquanto o centro da cidade tem apresentado nos últimos anos um processo de esvaziamento, com muitas lojas fechando e muitos espaços disponíveis para locação, os principais bairros e as principais avenidas/ruas do município têm visto um fortalecimento do comércio, com chegada de grandes lojas e diversificação dos negócios. Em alguns pontos comerciais de bairro é difícil achar algum ponto fechado, esperando locação.

Esse processo migratório suscita uma série de discussões. Afinal, mesmo em meio a crise econômica nacional, o comércio de bairro tem se desenvolvido e atraído investimentos na cidade. As lojas de bairro têm se valido principalmente da comodidade e maior proximidade com os consumidores para ganhar espaço. Por outro lado, o comércio do centro tem sofrido com custos mais altos de operação, dificuldades de mobilidade urbana dos consumidores, dificuldade de estacionamento, maior concorrência com o comércio informal, entre outros fatores.

O economista e administrador Wanderlan Barreto da Rosa, consultor da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Rondonópolis (ACIR), analisa que, na verdade, essa realidade local de expansão do comércio de bairro é uma tendência nos grandes centros e que deve se intensificar ainda mais daqui para frente. Além disso, ele atesta que os bairros da cidade estão crescendo e se consolidando, fazendo aumentar as necessidades de consumo dos moradores e despertando o interesse dos empresários em estar mais próximo deles.

Não por menos empresas como agências financeiras, prestadores de serviço, farmácias, lojas de eletrodomésticos e de roupas, do ramo de alimentação e até lojas de departamento têm apostado nos bairros ou em vias de grande fluxo de automóveis espalhadas pela cidade. A ideia do novo varejo, segundo Wanderlan, é atender o consumidor a qualquer hora e em qualquer lugar, gerando comodidade. Nesse sentido, aponta que os consumidores querem o máximo possível ganhar tempo e utilizá-lo em prol do bem-estar próprio ou familiar.

Em relação à situação de muitas lojas do centro, Wanderlan Barreto alerta que uma parte do varejo local parou no tempo, não buscando de reinventar, trazer inovações, produtos novos, melhorar o atendimento e oferecer atrativos aos consumidores. “Hoje tem lojista que fica apenas reclamando que não tem movimento, mas não busca a transformação. Essa transformação está dentro dele mesmo, em procurar mudanças, em ouvir os clientes e funcionários”, externou o consultor, informando que a ACIR, por exemplo, é um canal aberto para orientar os lojistas nesse mercado competitivo atual.