Comércio nos bairros mostra crescimento da cidade

Entre os inúmeros fatores para explicar esse fortalecimento do comércio de bairro, uma constatação unânime é que Rondonópolis está se expandido cada vez mais geograficamente e populacionalmente. Muitas lojas têm crescido com os bairros, mas outras têm ido para esses locais se valendo da lei da oferta e da procura em ascensão. Um dos bairros com maior atração de lojas consolidadas na cidade tem sido a Vila Operária, especialmente a Avenida Presidente Castelo Branco. Entre as vias de grande fluxo de veículos, o comércio tem se diversificado principalmente em pontos como as Avenidas Bandeirantes e Lions Internacional e a Rua Fernando Correa da Costa.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), Ernando Cabral Machado, avaliou que essa expansão do comércio nos bairros é um processo natural do crescimento da cidade, evitando que as pessoas percorram grandes distâncias para suas compras. “Em uma cidade de 250 mil habitantes como Rondonópolis, já pensou se todo mundo fosse comprar apenas no centro? Seria um caos, um tumulto!”, analisa. Por sua vez, Ernando diz não perceber que vem havendo um enfraquecimento do comércio do centro local. Agora ele entende que as empresas precisam se reinventar, usar da tecnologia e se especializar sempre, para não morrer.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis, Almir Batista de Santana, tem uma loja no centro e fala da situação por experiência própria. Ele relaciona as dificuldades no comércio do centro principalmente devido à concorrência com o comércio itinerante e informal nessa região e também com o comércio eletrônico, aliado à crise que assola o Brasil. “A cidade de Rondonópolis está uma praça muito complicada de se trabalhar diante da grande proliferação do comércio itinerante”, externou. Para fugir da forte concorrência das grandes lojas de rede, ele atesta que muitos lojistas também têm preferido os bairros – se bem que esse grande varejo tem começado a ir para os bairros também.

Conforme Almir Batista, o custo mais elevado de se ter uma loja no centro é outro ponto a considerar. No curto prazo, o empresário acredita que não há muito o que ser feito, considerando a crise econômica nacional. Assim, ele espera que as reformas prometidas em nível nacional possam sair, bem como não haja retrocesso na discussão da reforma tributária em Mato Grosso. “As pessoas não vêm tanto ao centro não por falta de atrativos, mas por falta de dinheiro mesmo. Isso afeta principalmente a situação daqueles instalados onde o custo operacional é maior. O Brasil está no fundo do poço economicamente”, afirma.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), Thiago Sperança, analisa que, quanto mais a cidade se expande, mais o centro fica distante dos consumidores e, nesse sentido, o comércio nos bairros vem facilitar sua vida. Também aponta que as pessoas hoje estão com o tempo muito escasso e que a localização do comércio influencia muito nesse ritmo de vida. Para o comércio do centro, que tem sofrido mais com essa realidade, Thiago entende que poderiam ser usadas mais ações de campanhas, a exemplo de promoções de preços e sorteios de prêmios, incentivando os consumidores a buscá-lo mais. Ainda assim, ele atesta que o comércio do centro tem como trunfo a grande variedade de opções de negócios e de produtos. Nos bairros, as opções ainda são poucas, em grande parte dos segmentos. “O centro oferece várias opções para se comparar preços, produtos e marcas”, externou.