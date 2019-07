Com estreia da 100ª loja em Mato Grosso, Grupo Gazin anuncia nova campanha

Na última sexta-feira, 12, foi inaugurada a loja da Gazin em Nova Bandeirantes (MT). Em clima de festa e com promoções especiais, a estreia da Gazin na cidade marca a inauguração da 100ª loja do grupo em Mato Grosso, com a geração de mais de 2,8 mil empregos diretos. No total, o Grupo Gazin possui 286 filiais em todo o Brasil.

A inauguração foi um grande sucesso. De acordo com o presidente do Grupo Gazin, Osmar Della Valentina, a chegada da Gazin à Nova Bandeirantes vai estimular o comércio e o crescimento da cidade. “Essa é a oportunidade ideal para promover desenvolvimento e sonhos realizados aos nossos clientes.”

Osmar reforça ainda o slogan da marca. “Como nós gostamos dizer: estamos sempre fazendo o melhor pra você.”

PROMOÇÃO 100SACIONAL:

“SEM DINHEIRO? SEM PROBLEMAS!”

Aproveitando as festividades, a Gazin está lançando também a campanha “100sacional”. Além de ser uma alusão à centésima loja em Mato Grosso, o nome escolhido também é relacionado às condições da promoção. Entre os dias 15 e 17 de julho, os clientes da Gazin vão poder aproveitar ofertas sem juros, sem entrada e começar a pagar e só em setembro.

Outra vantagem de aproveitar as ofertas da Gazin é a oportunidade de parcelar as compras no carnê. Atualmente, esse é um dos grandes diferenciais do grupo de varejo, que ainda aposta firmemente nessa modalidade de pagamento.

Por fim, quem se aventurar nas ofertas ainda participará da promoção “Gazin e Daniel na Minha Casa”. A cada R$ 100 em compras, o cliente concorre a R$ 106 mil em barras de ouro e móveis de alto padrão que serão entregues na casa do vencedor pelo cantor Daniel.