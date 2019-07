Avenida Bandeirantes: Motociclista morre após cair e colidir em árvore

David Pereira Gonzaga de Oliveira, 36 anos, morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava e colidir em uma árvore na madrugada de ontem (13), na Avenida Bandeirantes, em Rondonópolis. A mulher que estava na garupa da moto, identificada como Janaynna Rosa Paes, também de 36 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Regional. O estado de saúde dela não foi divulgado, mas segundo as informações a mesma estava consciente quando recebeu os primeiros atendimentos.

Conforme informado, as vítimas do acidente estavam na casa de amigos e, após deixarem o local, seguiam pela avenida. Em uma curva, próximo a um posto de combustível, David teria perdido o controle da motocicleta e caiu, sendo arrastado por alguns metros até colidir em uma árvore. Um exame preliminar dos peritos apontou que a vítima pode ter quebrado o pescoço no acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames.

A mulher que estava na garupa da motocicleta disse à polícia que eles haviam ingerido bebidas alcoólicas e decidiram ‘dar uma volta’ pela cidade por volta das 3h, quando acabaram se acidentando. David é do Acre e estava em Rondonópolis a trabalho.