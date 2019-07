Abandono: Região central está há 5 anos sem biblioteca pública

Já faz cinco anos que a comunidade rondonopolitana está sem sua Biblioteca Municipal Central, que ficava na Avenida Cuiabá, no Centro. O caso dessa estrutura, que foi fechada em abril de 2014 em função de uma reforma e até hoje não reabriu, já foi alvo de reportagens do A TRIBUNA, inclusive da Série Obras Paradas.

O prédio que abrigou esse espaço literário hoje chama a atenção pelo abandono, com a sujeira e o mato tomando conta da parte da frente e a estrutura interna sendo deteriorada pelo tempo. Mas por muitos anos, a Biblioteca Central foi uma das principais referências de pesquisa e consulta didático-literária para estudantes das redes municipal e estadual.

O prédio em questão pertence ao Governo do Estado e, desde 2007, era cedido em regime de comodato ao Município. Conforme já informado pelo A TRIBUNA, a Biblioteca Municipal Central foi fechada após o aparecimento de uma fissura em uma das vigas do prédio, visando não colocar os usuários em risco.

Quando em funcionamento, a unidade dispunha de aproximadamente 16 mil livros, entre obras didáticas e literárias. Desde o seu fechamento, a única opção na rede municipal para quem quer fazer pesquisas na cidade, de forma física, passou a ser a Biblioteca de Vila Operária.

Em julho de 2016, as obras de reforma do referido prédio chegaram a ser anunciadas. Na ocasião, a Prefeitura informou que os serviços custariam R$ 70 mil, para principalmente melhorar a estrutura do piso superior do prédio. Contudo, os serviços não prosperaram.

Em 2017, o problema aumentou mais ainda, com o registro de um incêndio no prédio da Biblioteca Municipal. Boa parte do acervo foi destruída pelo fogo. Desde então, o Município passou a anunciar que buscaria outro lugar para sediar o espaço literário, mas não avançou no processo.

Questionada pelo A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Cultura informou nesta semana que já selecionou outro local que tem capacidade para abrir a Biblioteca Central, visto que a Secretaria Municipal de Infraestrutura avaliou como condenada a estrutura no endereço antigo.

Segundo repassado nesta semana, o novo imóvel escolhido pela Secretaria Municipal de Cultura fica na região central da cidade, próximo à Rua Dom Pedro II. Disse ainda que aguarda agora a avaliação do imóvel para que possa fazer os trâmites legais para efetuar a locação.

Diante da situação, outra dúvida que surge é sobre qual será a destinação a ser dada ao prédio de propriedade do Estado que abrigou a antiga biblioteca, considerando estar inutilizado e com estrutura condenada.