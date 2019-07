Projeto pode diminuir a arrecadação em Mato Grosso

O valor arrecadado em Mato Grosso, no ano passado, segundo o Impostômetro, chegou a R$ 32.038 bilhões. Até ontem (12), o estado de Mato Grosso havia arrecadado 55,6% do valor total, ou seja, R$ 17.838 bilhões. De acordo, ainda, com o Impostômetro, que vem monitorando um aumento na arrecadação, de 6,6%, é esperado que o valor pago em tributos pelos mato-grossenses chegue a R$ 34.152 bilhões até o final do ano.

Caso o projeto de lei complementar nº 53/2019 seja aprovado do jeito que foi apresentado pelo Poder Executivo estadual que aumenta a tributação do produto final, que será pago pelo consumidor, os comerciantes temem que a arrecadação pode sofrer uma retração, devido a queda no poder de consumo, que resulta em fechamento de lojas e, consequentemente em demissões.

Toda sexta-feira, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT) divulga o “Boletim Impostômetro”, contendo o valor estimado arrecadado em impostos, taxas, multas e contribuições pagos pelos cidadãos no estado à União, ao estado e municípios.

A população também pode acompanhar através do telão instalado na frente da sede da Fecomércio/MT, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no Centro Político Administrativo (CPA), em Cuiabá. (Com assessoria)