PMs que salvaram bebê engasgado com chá são homenageados

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) recebeu, anteontem (11), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), os policiais militares do 2º Pelotão de Polícia Militar de Guiratinga, sendo o 2° tenente PM Vinicius Ribeiro Goes, os soldados PM Monteiro e PM Gustavo. Na oportunidade, o parlamentar oficializou a entrega da moção de congratulação aos militares pelo salvamento da vida de um recém-nascido, com apenas de um mês de vida, que engasgou com chá de alecrim.

O 2° tenente PM Vinícius ficou satisfeito com a homenagem recebida pelo deputado e, principalmente, por ter salvado com sucesso a vida de um bebê recém-nascido. “Quando a gente tem a oportunidade de ter uma atuação reconhecida, pela sociedade de uma forma geral, a gente fica muito feliz. O deputado nada mais é do que um representante do povo e se ele está nos reconhecendo é porque o eleitorado dele reconhece também ”, comenta o militar.

Como comandante da Polícia Militar de Guiratinga, Vinícius explica que no dia do acidente, ocorrido no dia 5 de julho, estava alinhando as atividades diárias com a guarnição e, logo, apareceu o avô da criança na instituição pedindo socorro. “Ele estava desesperado. De imediato a gente foi correndo e nem foi de viatura. Logo que chegamos na casa, a criança estava roxinha. Começamos a aplicar a técnica de primeiros socorros, manobra de Heimlich, e graças a Deus, deu certo. O momento que fiz a manobra a criança liberou o líquido e voltou a respirar”, lembra.

Claudinei Lopes reconhece a rápida ação de salvamento do bebê por parte dos militares, que teve um desfecho com total êxito. “Estou entregando a Moção pela relevante ação que fizeram, em que salvaram um bebê de 32 dias e que poderia morrer. Deixo meus parabéns para estes três policiais valorosos da região sul e sudeste, de Guiratinga, e que eles continuem trabalhando com essa dedicação. Além de atuar com a segurança pública, fazendo um importante trabalho social em salvar vidas”, pontua o deputado.

“Os pais e avós ficaram agradecidos. Hoje, tenho certeza que eles têm uma visão transformada sobre nós policiais. Já nos encontrarmos umas vezes depois do fato e ficou um carinho diferente. Ficamos muito felizes de cumprir o nosso juramento de servir e proteger a sociedade. Caso seja necessário, estamos prontos para atender da melhor forma a sociedade”, contenta o 2° tenente PM. (Com assessoria)