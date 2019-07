Para 2019: IBGE prevê alta de 4,2% na safra de grãos

Em junho, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2019 foi estimada em 236,0 milhões de toneladas no Brasil, 4,2% superior à safra de 2018 (mais 9,5 milhões de toneladas) e 0,6% acima da divulgada em maio (mais 1,3 milhão de toneladas). Já a estimativa da área a ser colhida foi de 62,8 milhões de hectares, 3,0% maior que a de 2018 (mais 1,8 milhão de hectares) e 0,3% maior do que a do mês anterior (mais 171,8 mil hectares).

O arroz, o milho e a soja representam 92,5% da estimativa da produção e respondem por 87,3% da área a ser colhida. Em relação a 2018, houve aumento de 6,8% na área do milho e de 2,2% na da soja, e queda de 10,1% na área de arroz. Já na produção, ocorreram quedas de 4,5% para a soja e de 11,2% para o arroz, e aumento de 17,1% para o milho.

A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas apresentou a seguinte distribuição regional: Centro-Oeste (106,8 milhões de toneladas), Sul (78,4 milhões de toneladas), Sudeste (22,1 milhões de toneladas), Nordeste (19,2 milhões de toneladas) e Norte (9,5 milhões de toneladas). Em relação a 2018, ocorreram aumentos de 6,4% na Região Norte, 5,7% na Região Centro-Oeste, 5,2% na Região Sul e de 0,5% na Região Nordeste, e decréscimo de 3,4% na Região Sudeste.