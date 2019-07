Leilão “Amigos do Bem”: Organização repassa quase R$ 400 mil para Apor

O 1º Leilão Amigos do Bem, em prol da Associação de Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (APOR), realizado na Fazenda Santana, na Região do Bananal, de propriedade de Valdivino Santana, que também foi o idealizador, teve um resultado que surpreendeu a todos. O leilão arrecadou R$ 389.485,00 para Apor, sendo o leilão em prol da Associação que mais arrecadou recursos até hoje.

Os integrantes da APOR, Ana Santana e Gastão de Matos, representando toda a organização do leilão, os voluntários e apoiadores, estiveram no A TRIBUNA para agradecer todas as pessoas que participaram de alguma forma e tornaram o leilão esse grande sucesso. “Precisamos agradecer todo mundo que doou, que comprou, que participou, que foi voluntário, enfim… Tanta gente que se doou pela causa e que fez com que tivéssemos um resultado tão positivo. Agradecemos também a vocês [A TRIBUNA] pela ajuda na divulgação”, disse a voluntária Ana Santana.

O evento recebeu um público de cerca de três mil pessoas e mais de 100 voluntários participaram. “Nós queremos agradecer os patrocinadores; as pessoas das comunidades rurais próximas que ajudaram muito; as empresas que ajudaram; os ciclistas na pessoa do senhor Roberto Shimada; a equipe da cozinha, comandadas pelo Cássio Nascimento Souza e a Elza Souza da Cruz; equipe do Bar na pessoa do Junior Rondon; Movimento Cursilho; equipes de vendas de fichas e bebidas; pessoal que ajudou com mesas e cadeiras, tendas, gerador, drone, motoristas, som, música… Enfim, todos que participaram de alguma forma”, reforçou Gastão de Matos.

O leilão foi realizado pela Aroeira Leilões, parceira de longa data da Apor, e teve a maior arrecadação entre os já realizados até hoje em prol da Associação. “Estamos muito felizes com o que foi arrecadado. É uma grande alegria para nós fazermos parte dessa conquista”, destacou Celso Machioni, que junto a Reinaldo Aguiar, toda equipe da Aroeira e voluntários, contribuíram para que o leilão obtivesse um número tão expressivo na arrecadação.

“Além de todas as pessoas que tanto ajudaram, precisamos destacar a família Santana e o Valdivino, que idealizou e praticamente parou sua vida por 90 dias só para organizar esse leilão”, lembra Gastão de Matos.

Todo valor arrecadado no leilão será revertido para as ações de prevenção do câncer e apoio ao tratamento oncológico de pacientes de Rondonópolis e de toda região. “Doadores, apoiadores, voluntários, compradores, participantes da festa, nossa gratidão a todos”, finaliza Ana Santana.