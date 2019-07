Contra o Bahia: Santos FC reinicia luta pelo título em Salvador

O Santos está pronto para o retorno do Campeonato Brasileiro. Após a pausa da Copa América, o Peixe volta a campo para seguir na briga pelo título nacional. Na retomada da competição, o Alvinegro Praiano encara o Bahia, às 18 horas de hoje (13), no Estádio Pituaçu, em Salvador (BA).

Com 20 pontos ganhos, o time treinado pelo técnico Jorge Sampaoli está na vice-liderança do Brasileirão, somando 74% de aproveitamento conquistados em seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Confiante para este recomeço de disputa, o zagueiro Lucas Veríssimo quer voltar à competição com uma atuação surpreendente na capital baiana.

“Não tem coisa melhor. É com esse pensamento que estamos indo. Estamos preparados. Tivemos um período de treinos muito bom e o professor complementou sua estratégia. (…) se Deus quiser, faremos um grande jogo para voltarmos com um bom resultado e seguirmos brigando pelo título”, disse o defensor, que elogia o rival, mas demonstra muita confiança no elenco santista.

“O Bahia tem uma equipe muito boa, que respeita muito seu estilo de jogo. Os estudamos e vamos implantar o nosso jeito de jogar. Mas se fizermos o nosso trabalho bem-feito, tenho certeza de que podemos sair com um bom resultado de lá”, analisou.

A provável escalação do Peixe deve ser Everson, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alisson, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Eduardo Sasha e Uribe.