Tomate recheado

1. A receita está num rendimento de 1 tomate, se quiser fazer mais, multiplique os ingredientes.

2. Antes de mexer com o tomate, você deverá picar a cebola em minúsculos pedacinhos e misturar com o alho.

3. Pegue o tomate, lave bem.

4. Tire a tampa do tomate, e em seguida tire toda a polpa de dentro.

5. Pegue um garfo e faça alguns furinhos dentro e fora do tomate, e depois pegue o sal e esfregue por fora do tomate.

6. Pegue a fatia de queijo, retalhe em alguns pedaços e coloque dentro do tomate.

7. Deixe o tomate de lado. Pegue um frigideira despeje o azeite de oliva, e espere esquentar, acrescentando os pedacinhos da cebola e do alho em seguida.

8. Espere até os pedacinhos do alho dourarem.

9. Logo após os pedaços do alho dourarem, despeje todo o conteúdo da frigideira dentro do tomate.

10. Acrescente o orégano, o queijo ralado e por fim o requeijão cremoso.

11. Leve ao micro-ondas por aproximadamente 1 e meio a 2 minutos, depende da potência do seu micro-ondas.

1 Tomate

1 Colhe de sopa de azeite de oliva

1/6 cebola

1 colher de chá de alho picado

1 fatia de queijo

1 colhe rde sopa de queijo parmesão

1 colher de chá de orégano

1 colher de sopa de requeijão cremoso

1 colhe de chá de sal