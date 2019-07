Receita tomate seco no microondas

1 de 2

Ingredientes

3 kg de tomate

2 colheres (sopa) de açúcares2 colheres (sopa) de sal

Azeite, louro, cebola, ervas e alho a gosto

Modo de preparo

* Coloque os tomates cortados ao meio ou inteiros em um refratário forrado com algumas folhas de papel toalho.

* Misture açúca e sal, jogue sobre os tomates e leve ao micro-ondas em potência alta, por 8 minutos.

* Retire as folhas de papel, coloque outras e leve novamente ao micro-ondas, por mais 8 minutos.

* Retire e coloque outras folhas, repetindo a operação até que os tomates fiquem secos.

* Retire e tempere com azeite, folha de louro, cebola, alho, ervas a gosto.