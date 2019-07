Neste sábado, Bazar Solidário em prol dos pacientes oncológicos

A Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor) e a Associação dos Voluntários de Rondonópolis Contra o Câncer (Avroc) realizam neste sábado (13), das 8h às 17h, a 3ª Edição do Bazar Solidário em prol dos pacientes oncológicos de Rondonópolis e região. O Bazar acontece no Ginásio do Colégio CIE, que fica na Avenida Joaquim de Oliveira, 1334 – Vila Aurora. Haverá no local a comercialização de roupas, calçados, brinquedos e móveis em bom estado de conservação, que estão sendo reunidos por voluntárias da Apor e da Avroc.

Todo dinheiro arrecadado com a venda dos itens será destinado às instituições que trabalham com a prevenção do câncer, com atendimentos a pacientes oncológicos e com a assistência de remédios e alimentação às famílias desses pacientes. Com trabalhos afins, a Apor e a Avroc este ano uniram forças para aumentar a arrecadação do Bazar e, consequentemente, ampliar o número de atendimentos realizados pelas instituições.

Hamanda Souza, voluntária da Apor e uma das idealizadoras do evento, agradeceu a todas as pessoas que doaram artigos nas últimas semanas e também aos parceiros da iniciativa: “Para que a 3ª Edição do Bazar fosse possível, muita gente está trabalhando. O envolvimento dessas pessoas em prol de uma causa tão bonita nos emociona muito. Gostaríamos de agradecer especialmente à Amazônia Reciclagem, na figura de Luci Mara Zamproni, que cedeu o espaço para guardar as doações, e o CIE, que disponibilizou o espaço para a realização do Bazar”, disse.

Na redação do A TRIBUNA, para divulgar o evento, estiveram Silvana Faustino Santana, enfermeira gestora do Centro de Imagens da Apor e também membro da diretoria, e Mirian Sampaio de Paula Ottoni, vice-presidente da Avroc. Quem quiser mais informações sobre o Bazar deste sábado, pode entrar em contato pelos telefones (66) 9699-6940, (66) 99907-4335, (66) 3426-2802.

APOR E A MISSÃO DE VALORIZAR VIDAS

A Apor realiza exames de prevenção, diagnósticos de câncer de mama, de próstata e de colo de útero, e auxilia na manutenção dos atendimentos aos pacientes oncológicos que moram no município de Rondonópolis e em outras 18 cidades da região.

Graças ao trabalho realizado pela Apor, os moradores dessas cidades têm acesso às acomodações na Casa de Apoio da instituição, aos exames de prevenção e diagnóstico, têm auxílio a cirurgias e consultas médicas até chegarem ao tratamento de quimioterapia e hormonioterapia, que é realizado pelo SUS. Além disso, os pacientes têm acesso à fisioterapia, a atendimentos psicológicos e a consultas com a nutricionista, tudo custeado pela instituição.

O Centro de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer de Mama (Centro de Imagens) da Apor realiza, em média, 6.645 exames de mamografias por ano. Na Ala Oncológica da Apor, os números também são grandes: a média anual é de 2.177 internações, 5.820 consultas especializadas, 270 cirurgias.

AVROC E O CUIDADO COM AS FAMÍLIAS

Com um trabalho de mais de 30 anos, as voluntárias da Avroc visitam periodicamente as casas de pacientes oncológicos que estão em situação de vulnerabilidade social. A associação tem capacidade para atender até 60 famílias. Alimentos, remédios, fraldas e suplementos são providenciados pela instituição que vive exclusivamente por meio de doações e da arrecadação de eventos como o Bazar.